David di Donatello a Vincenzo Mollica, al giornalista verrà consegnato un David Speciale Vincenzo Mollica riceverà il David Speciale durante la cerimonia di premiazione della 69esima edizione dei David di Donatello. “Da oltre 40 anni racconta con passione e sobrietà, entusiasmo e competenza, il mondo dello spettacolo in Italia” si legge nella motivazione al premio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Durante la 69esima edizione dei David di Donatello, la rassegna cinematografica dedicata al cinema italiano, verrà consegnato anche un premio ad un personaggio che il cinema lo ha toccato con mano in tanti anni di carriera, si tratta di Vincenzo Mollica. Il giornalista del Tg1, patron della rubrica DoreciakGulp riceverà il David Speciale durante la cerimonia che andrà in onda il prossimo 3 maggio, presentata da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Il David Speciale a Vincenzo Mollica

Ad accoglierlo sul red carpet allestito a Cinecittà in occasione della cerimonia, ci sarà Fabrizio Biggio. Il giornalista, icona della testata tv, in pensione dal 2020, è rimasto uno dei simboli della cronaca dello spettacolo, come ribadisce anche Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano nella motivazione che accompagna il premio:

Da oltre quarant'anni, Vincenzo Mollica racconta con passione e sobrietà, entusiasmo e competenza, il mondo dello spettacolo in Italia. Il suo stile unico, l'empatia e la sua arte dell'intervista sono da decenni un esempio per chi ha intrapreso la carriera di giornalista. Per me una vera ispirazione, per tutti un maestro che sa unire gusto pop, film d'autore, grandi attori e registi.

E, ancora, si sottolinea come la presenza e il modo di raccontare lo spettacolo adottato da Vincenzo Mollica abbia conquistato in anni e anni di carriera anche il pubblico italiano, che si è affezionato alla figura del giornalista:

E che, soprattutto, ama comunicare, perché Vincenzo Mollica non ha parlato solo agli addetti ai lavori ma al pubblico, enorme, che lo ha conosciuto e apprezzato attraverso televisione e radio. Cinema, musica, tv, fumetto, letteratura, universo digitale: Vincenzo è al fianco di tutti noi, ogni giorno, per raccontarci con la sua coinvolgente curiosità l'affascinante universo della cultura in tutti suoi linguaggi.