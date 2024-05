video suggerito

David di Donatello 2024: le nomination, gli ospiti, i premi speciali e dove vedere la cerimonia in tv Domani, venerdì 3 maggio, la premiazione dei David di Donatello 2024 sarà in diretta su Rai 1 alle ore 20:35 e ha come orario di chiusura le 23:55. Saranno assegnati 25 Premi e i David Speciali. Tra i favoriti, Paola Cortellesi con C’è ancora domani, sia per miglior film che per miglior attrice; al suo fianco, Valerio Mastandrea, come miglior attore. Lo streaming sarà su Raiplay. Tutte le info. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi David di Donatello 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domani, venerdì 3 maggio, la premiazione dei David di Donatello 2024 sarà in diretta su Rai 1 alle ore 20:35. I conduttori sono Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul red carpet ci sarà Fabrizio Biggio. Prevista anche una diretta radiofonica su Rai Radio 2, condotta da Andrea Delogu e Stefano Fresi. La cerimonia sarà trasmessa dagli Studi di Cinecittà. Nel corso della cerimonia saranno assegnati 25 Premi David di Donatello e i David Speciali.

Gli ospiti dei David di Donatello 2024

Tra gli ospiti della serata dedicata ai David di Donatello: i registi premio Oscar Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O’Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia, i cantanti Irama e Mahmood.

Justine Triet e Paolo Sorrentino

I premi già assegnati: Vukotic, Moroder e Mollica

Milena Vukotic e Giorgio Moroder riceveranno il Premio alla Carriera 2024. L’Accademia premia con il David Speciale Vincenzo Mollica. Tra i riconoscimenti già annunciati il David come Miglior Film Internazionale ad Anatomia di una caduta (Anatomie d’une chute) di Justine Triet, il David dello Spettatore a C’è ancora domani di Paola Cortellesi, mentre il miglior cortometraggio è The Meatseller di Margherita Giusti.

Dove vedere i David di Donatello in diretta tv e streaming

I David di Donatello andranno in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35, subito dopo la striscia Cinque Minuti di Bruno Vespa. L'orario anticipato impedirà la messa in onda dei consueti pacchi di Amadeus nella fascia dedicata ad Affari Tuoi. In diretta dagli studi di Cinecittà, come orario di chiusura hanno le 23:55. Per chi vorrà seguirli in streaming ci sarà la consueta diretta su Raiplay e la possibilità di vederlo on demand dal giorno seguente sempre sul sito Rai.

Le nomination: tutti i film e gli attori candidati

Record di candidature ai David di Donatello per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, a quota 19 nomination come accadde dieci anni fa a Il Capitale Umano di Paolo Virzì, che però non era un film d'esordio. Seguono, sul podio, Io capitano di Matteo Garrone e La chimera di Alice Rohrwacher. Attori e attrici in gara per un David: Paola Cortellesi, Isabella Ragonese, Micaela Ramazzotti, Linda Caridi e Barbara Ronchi; Valerio Mastandrea, Antonio Albanese, Pierfrancesco Favino, Josh O'Connor e Michele Riondino.