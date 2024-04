David di Donatello 2024, Milena Vukotic riceve il Premio alla Carriera

video suggerito

L'attrice Milena Vukotic riceverà il Premio alla Carriera durante la 69^ edizione dei Premi David di Donatello. Nel corso della sua carriera ha ricevuto tre nomination al David come miglior attrice non protagonista.

Milena Vukotic riceverà il Premio alla Carriera durante la 69^ edizione dei Premi David di Donatello. Amata dal grande pubblico nei panni di Pina Fantozzi o di Enrica di Un medico in Famiglia, l'attrice riceverà il riconoscimento – il prossimo 3 maggio – dopo sessant'anni di televisione, oltre cento film e una carriera in teatro.

La carriera di Milena Vukotic

Teatro, cinema e tv. La lunga carriera di Milena Vukotic, nata il 23 aprile del 1935, inizia nel 1961 con il film Il sicario di Damiano Damiani. L'attrice ha lavorato per numerosi registi, da Federico Fellini (in Giulietta degli spiriti) a Mario Monicelli (da lui fu scelta per i primi due episodi della trilogia di Amici miei). Vukotic è stata diretta anche da Ettore Scola, Carlo Lizzani, Dino Risi, Alberto Lattuada, Carlo Verdone, Ferzan Özpetek e tanti altri registi amati dal pubblico. Tra le sue interpretazioni più apprezzate, quello di Pina, moglie del Ragionier Ugo Fantozzi ma anche nonna Enrica in Un Medico in Famiglia.

Le candidature al David di Donatello

Milena Vukotic ha ricevuto tre candidature al David come miglior attrice non protagonista, nel 1983 per il film Amici miei – Atto II di Mario Monicelli, nel 1991 per Fantozzi alla riscossa di Neri Parenti e nel 2014 per La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati. Tra i riconoscimenti ricevuti, un Nastro d'Argento nel 1994 come miglior attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. Nella sua carriera cinematografica si contano all'incirca cento film ma già a partire dalla metà degli anni '60, Milena Vukotic ha lavorato in teatro, diretta da Giorgio Strehler e Franco Zeffirelli. Nel 2019 partecipò alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, in cui si classificò al terzo posto insieme al ballerino Simone Di Pasquale. Vukotic riceverà il Premio alla Carriera venerdì 3 maggio, nel corso della cerimonia di premiazione in onda in prima serata su Rai 1, la serata sarà condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.