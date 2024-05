I look dei David di Donatello 2024: Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli trionfano con abiti lucenti

video suggerito

A cura di Marco Casola

Nella serata del 3 maggio va in onda su Raiuno la 69° edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Sul palco del Teatro 5 di Cinecittà conducono la premiazione Alessia Marcuzzi e Carlo Conti, mentre Fabrizio Biggio ha accolto attrici e attori che sfilavano sul red carpet. Il giorno precedente alla diretta, invece, Teresa Mannino ha presentato i candidati durante la cerimonia che ogni anno si tiene al Quirinale con Mattarella. A trionfare è stato il film C'è ancora domani: Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli, con abiti Giorgio Armani, hanno ritirato i premio per la Migliore Regista Esordiente, Migliore Attrice Protagonista e Miglior Attrice non Protagonista, mentre Elio Germano ha conquistato la vittoria nella stessa categoria ritirando il premio con un completo scuro firmato Etro.

Ad aprire la serata ci ha pensato Mahmood, che si è esibito sulle note del suo successo sanremese Tuta Gold indossando un look total white con camicia e pantaloni oversize con elastico in vita. A completare il look collana a catena ricoperta di diamanti e chunky sneaker. Tra le donne più eleganti sul palco Alessia Marcuzzi, splendida nel suo lungo abito da sera monospalla dalla nuance pastello firmato Pronovias.

Tutti i look di attrici e attori ai David di Donatello 2024

La protagonista indiscussa della serata è stata senza dubbio Paola Cortellesi che ha conquistato il premio come Miglior Regista Esordiente e Miglior Attrice Protagonista, ritirando i David di Donatello con un luccicante vestito nero ricoperto di paillettes e firmato Giorgio Armani. L'abito dalle linee essenziali è impreziosito da un profondo scollo a V e da spalline appuntite. Completano il look orecchini pendenti Damiani e un hair look con chignon spettinato.

Paola Cortellesi in Giorgio Armani

Tra gli uomini più eleganti della serata Elio Germano, l'attore ha vinto il premio per il Miglior Attore non Protagonista indossando un completo total black damascato, con fantasia tono su tono e camicia nera in coordinato, firmato Etro by Marco De Vincenzo.

Elio Germano in Etro

Barbora Bobulova, a differenza delle colleghe per la serata dei David di Donatello, non ha indossato un abito lungo ma un modello midi nero firmato Philosophy di Lorenzo Serafini che lascia le spalle nude. Ai piedi dell'attrice un paio di décolleté in raso nero con tacco basso e broche gioiello in punta di Roger Vivier.

Barbora Bobulova in Philosophy di Lorenzo Serafini

Elegantissimo e originale l'attore Vinicio Marchioni, tra i nominati come Miglior Attore non Protagonista per il suo ruolo in C'è Ancora Domani, ha sfilato sul tappeto rosso indossando un bellissimo abito spezzato di Brioni, con giacca doppiopetto coordinata a un camicia dalla fantasia identica, pantaloni scuri e scarpe Santoni.

Vinicio Marchioni in Brioni

Splendente e luminosa Emanuela Fanelli, vincitrice del premio come Migliore Attrice non Protagonista, ha calcato il red carpet con un abito blu di Giorgio Armani. Il vestito con spacco centrale è impreziosito da cristalli luminosi e da un grosso fiocco in vita. Completano l'outfit orecchini Bulgari e un'acconciatura wet style con capelli a effetto bagnato.

Emanuela Fanelli in Giorgio Armani

Diodato ha vinto il premio per Miglior Canzone Originale per il film Palazzina Laf. Il cantante per la prima serata di Raiuno ha scelto un completo di Ami Paris, con blazer dai rever a lancia in fantasia gessata, abbinato a pantaloni oversize e camicia scura.

Diodato in Ami Paris

Romana Maggiora Vergano, candidata come Migliore Attrice non Protagonista, ha sfilato con un particolare look firmato Giorgio Armani, con crop top in lurex legato da bretelle intrecciate a una lunga e vaporosa gonna in tulle blu notte.

Romana Maggiora Vergano in Giorgio Armani