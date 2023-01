Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, 38 anni di differenza ma non si vede: “L’amore non ha età” Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono i protagonisti della copertina di Gente: “Siamo la prova vivente che l’amore non ha età”.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono i protagonisti della copertina di Gente, in edicola questa settimana. Sul settimanale si raccontano: "Noi siamo la prova che l'amore non ha età". Ezio Greggio è arrivato alla soglia dei 69 anni, che compirà in aprile, mentre Romina ha 30 anni e fanno coppia dal 2018. "Il segreto del nostro legame? Lei è la persona che mi fa più ridere tra quelle che frequento", dice Greggio, "é basilare ridere e avere uno spiccato senso dell'umorismo. Sia io sia Romina ce l'abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica".

Le parole di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Il settimanale Gente va dritto per dritto e nel corso dell'intervista chiede loro quale sia il segreto della loro unione. A Romina Pierdomenico, l'incombenza di rispondere: "Molti credono che tanta differenza d’età (trentanove anni, ndr) sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo". Ezio Greggio festeggia i suoi 45 anni di carriera con un libro autobiografico e a Gente spiega:

Bisogna impegnarsi e non mollare mai, poi le occasioni arrivano. Il primo a credere in me fu il regista Rai Giancarlo Nicotra, quindi conobbi Antonio Ricci con cui lavoro in Tv da 40 anni: Drive in, Paperissima, Odiens, Striscia la Notizia. Per il cinema, altro mio grande amore, devo molto all’incontro con Carlo ed Enrico Vanzina con cui ho girato tanti film, da Yuppies (1986) a Lockdown all’italiana (2020). Negli Stati Uniti ho invece stretto un sodalizio lavorativo e d’amicizia, che dura dagli anni Ottanta, con Mel Brooks.

Chi è Romina Pierdomenico

Romina Pierdomenico è attualmente impegnata in un programma radiofonico: 105 Friends su Radio 105, condotto insieme a Tony Severo e Rosario Pellecchia, in arte Tony e Ross. Ha sfiorato la vittoria a Miss Italia poi ha attraversato una dura malattia, la psoriasi guttata. Come aveva già raccontato a Fanpage.it: "Avevo 25 anni e facendo la doccia dopo un allenamento di pugilato mi accorgo di uno sfogo sulla pancia. Mi visitano tre dermatologi che sbagliano la diagnosi finché, nel giro di tre settimane, finisco in pronto soccorso perché ero ricoperta di macchie su tutto il corpo, escluso il viso. Erano partite dalla pancia per poi raggiungere le braccia, il collo, la schiena, avevo perfino delle piaghe sul seno. Era diventato un inferno".