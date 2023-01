Ezio Greggio e Romina Pierdomenico contro gli haters: “Brutta bestia l’invidia, andate a cag*re” La coppia, reduce da un’intervista al settimanale Gente, risponde sui social a chi critica la loro differenza di età. Aspra la presa di posizione del conduttore: “Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte”. Romina Pierdomenico: “Siete tutti professori della vita. Che amarezza”.

A cura di Giulia Turco

Ezio Greggio e la sua dolce metà Romina Pierdomenico hanno voglia di gridare il loro amore a tutto il mondo. A nulla importa la differenza di età (Romina ha appena compiuto i suoi 30 anni, mentre il conduttore ne ha 69): loro si amano e agli haters rispondono di tutto punto, rimbalzando le accuse. Dopo l’intervista di coppia rilasciata a Gente, Ezio e Romina si trovano così ad affrontare una valanga di critiche sui social. Loro però non temono niente e nessuno.

Ezio Greggio preso di mira per la sua storia con Romina

È sotto al post della rivista che ha dedicato loro la copertina dell’ultimo numero, che diversi utenti hanno espresso giudizi negativi sulla coppia. Capita a tutti, d’altronde, di non piacere. Loro però non stanno fermi a guardare, anzi. “Vero sì, l’amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto”, scrive qualcuno. “Il portafogli si può cambiare, ma all’ignoranza umana purtroppo non c’è rimedio. Ma vai a c….”, replica Ezio Greggio.

“Se vuoi sposarti e avere figli, tu puoi aspettare, lui no. Parecchia la differenza d’età e tu questo lo sai, ma è più bello fare finta di nulla, tanto sai come andrà a finire”, osserva qualcun altro. “Ma scusa, nel tuo profilo scrivi ‘mamma a vita’, ma perché anziché parlare dei tuoi figli, parli di quelli degli altri? E poi hai un profilo con le foto da modella fallita, pure mezza nuda. Brutta bestia l’invidia. Salutami i tuoi ragazzi, spero che il padre sia meglio della madre”, replica il conduttore tra i commenti.

Ad intervenire ad un certo punto è la stessa Romina a che scrive: "La persona di animo cattivo si nutre sempre della sua stessa natura! Siete tutti professori della vita. Che amarezza". Greggio infine sente di dover fare le sue scuse per aver perso la pazienza, ma quando è troppo è troppo, insomma.

Amici di Gente grazie per questa bellissima copertina e servizio. Scusate le risposte che do a fake, invidiosi, tdc e c. Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!

L’amore di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Al settimanale la coppia ha ribadito che il loro amore è più forte di ogni pregiudizio. “Noi siamo la prova che l’amore non ha età”, spiegano. "Molti credono che tanta differenza d’età (trentanove anni, ndr) sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo”, ha aggiunto Romina, conduttrice radiofonico di Radio 105, che in passato ha sfiorato la vittoria a Miss Italia.