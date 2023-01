Ezio Greggio insultato sul web per la storia con Romina risponde a tutti: “Gli haters mi divertono” Ospite di “Facciamo finta che”, programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, il conduttore storico di Striscia ha detto: “Io contro gli haters ho un consiglio molto semplice: mandarli a fan…”.

Dopo l'intervista copertina che Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno rilasciato al settimanale Gente, intervista che abbiamo ripreso anche qui su Fanpage.it, sono fioccati gli insulti da parte dei tanti follower del settimanale. Il motivo? Il fatto che i due hanno 38 anni di differenza e, nonostante questo, sentono di essere perfetti l'uno per l'altra. A quegli insulti, Ezio Greggio ha risposto per le rime, uno per uno: "Purtroppo le madri dei cretini son sempre incinte". Ospite di "Facciamo finta che", programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, il conduttore storico di Striscia ha detto: "Io contro gli haters ho un consiglio molto semplice: mandarli a fan…".

Le parole di Ezio Greggio

Con queste parole, Ezio Greggio ha liquidato la pratica "haters": "È normale che ci sia qualcuno a cui dà fastidio magari una battuta, una cosa, una storia d'amore non condivisa dagli altri, ma una storia d'amore uno ce l'ha con chi ama e punto e basta, non la deve condividere. Ogni giorno c'è qualcuno che scrive insulti e io gliene riscrivo di peggio. So che questa cosa dà fastidio, però mi diverto come un pazzo, vorrei fare un corso di insulti agli haters da tenere in qualche università”.

La reazione di Romina Pierdomenico

Anche Romina Pierdomenico ha deciso di reagire agli insulti, sebbene con un messaggio unico ma abbastanza chiaro: "La persona di animo cattivo si nutre sempre della sua stessa natura! Siete tutti professori della vita. Che amarezza". E, alla fine, Ezio Greggio si è sentito in dovere di scusarsi con "gli amici di Gente": Grazie per questa bellissima copertina e scusate le risposte che dò a fake e invidiosi". Il conduttore di Striscia è in questo momento in promozione del suo libro "N°1", edito da Solferino, nel quale ripercorre quasi cinquant'anni di carriera.