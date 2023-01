Romina Pierdomenico: “Quanti pregiudizi, che colpa ne ho se mi sono innamorata di Ezio Greggio” A Verissimo, lo sfogo di Romina Pierdomenico. In studio anche il suo compagno Ezio Greggio, che l’ha baciata teneramente.

A cura di Daniela Seclì

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono stati ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 29 gennaio. È la prima volta che la coppia si racconta. Silvia Toffanin ha svelato che dietro le quinte di Striscia la Notizia, Greggio parla spesso della sua compagna e di come sia solita cucinare pasti salutari. Alla conduttrice, Romina Pierdomenico ha spiegato: "A chi diceva che saremmo durati un mese, al massimo un anno, voglio dire che stiamo qui da quattro anni e mezzo".

Lo sfogo di Romina Pierdomenico contro i pregiudizi

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono fidanzati nel 2018. 68 anni lui e 30 lei, Romina ha chiarito che la differenza d'età non ha mai rappresentato un problema perché le era già capitato di frequentare persone più grandi e comunque era incuriosita dalla personalità di Ezio Greggio. Anzi, ritiene che nello spirito, il suo compagno sia più giovane di lei. Poi, si è sfogata riguardo ai pregiudizi subiti per questa relazione:

Il pregiudizio mi ha accompagnato durante questi anni, non è stato facile. Ho le spalle larghe, ma non mi sento esente dai commenti deplorevoli che mi hanno accompagnato in questi anni, però sono forte. Ho imparato a gestirli perché so chi sono io e so da dove arrivo, da una famiglia umile, nella mia vita ho sempre lavorato, ho sempre studiato tanto per raggiungere i miei obiettivi. E se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui e me ne sono innamorata, non ne ho nessuna colpa.

Il racconto del bizzarro primo appuntamento

Ezio Greggio è pronto a giurare che Romina Pierdomenico l'abbia inondato di messaggi su Instagram per conquistarlo. Ma lei racconta una verità diversa: "I messaggi me li mandavi tu". Il conduttore di Striscia la Notizia, allora, ha confessato: "Va be' li mandavo io, poi ci siamo dati un appuntamento, ed è successa una cosa molto forte, quasi da film". Romina Pierdomenico gli ha fatto eco, sostenendo di aver visto in quello che è accaduto, un segno del destino. A giugno, mentre chiacchieravano, si erano accordati per uscire insieme il 4 luglio: "Il destino ha voluto farci incontrare 24 ore prima del nostro appuntamento per strada a Milano". Greggio ha raccontato che era in macchina con un amico. È sceso per far salire un'altra persona che avrebbe viaggiato con loro, quando si è accorto che dall'altra parte della strada c'era proprio Romina Pierdomenico, che stava noleggiando una bicicletta: "Mi avvicino e la saluto e lei mi dice: ‘Ma sei in anticipo di un giorno'". Romina ha aggiunto che si sono trovati subito a loro agio, così hanno deciso di rivedersi il giorno seguente, come inizialmente pattuito: "Ed è scattato tutto".