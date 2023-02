Romina Pierdomenico: “Ezio Greggio mi corteggiò via Instagram. Ci baciammo dopo 2 sere” Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio5, Romina Pierdomenico racconta la storia d’amore con Ezio Greggio. La conduttrice garantisce per loro: “So che si amano”.

A cura di Stefania Rocco

Romina Pierdomenico è stata ospite di Barbara d'Urso nell'ultima puntata di Pomeriggio5 per raccontare la sua storia d'amore con Ezio Greggio. "Sono testimone del fatto che Ezio e Romina si amano. Ci incontriamo la sera e li vedo insieme", è la garanzia della conduttrice che più volte li ha visti insieme lontano dalle telecamere.

Il bullismo a causa della differenza d'età

Vivere la sua storia con Greggio non è stato sempre facile per Romina che confessa di avere subito bullismo a causa delle critiche ricevute per la differenza d'età col compagno, circa 40 anni. "Ho subito bullismo a causa di chi giudica con gli occhi e non con l'intelligenza", ammette lei, "Sono molto low profile, non pubblico molte cose con Ezio e ho le mie attività, diverse dalle sue. Abbiamo delle passioni in comune e stiamo bene insieme ma non è castrante nella mita vita. Non mi limita".

Il primo appuntamento tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

"Ci siamo incontrati per la prima volta a Montecarlo nel 2015. Poi, nel 2018, mi ero appena lasciata in modo orribile con un coetaneo che mi aveva tradita e Ezio ha iniziato a scrivermi su Instagram", ha raccontato ancora Romina andando con la mente al primo incontro con il conduttore di Striscia la notizia, "All'inizio mi sono fatta delle domande, mi chiedevo che cosa volesse dirmi un uomo così grande e pieno di donne. L'ho fatto sudare circa un mese e poi gli ho risposto. Ci siamo dati appuntamento per il 4 luglio e il destino ha voluto che ci incontrassimo casualmente il 3 per strada. Mentre sbloccavo la bici a noleggio e lui mi ha notato passando con la macchina". Il primo bacio sarebbe arrivato poco dopo il primo incontro: "Il primo bacio me lo ha dato alla seconda sera e stiamo insieme da 5 anni. Ci teniamo testa, abbiamo due caratteri di fuoco. Litighiamo spesso ma andiamo molto d'accordo. All'inizio io ero più gelosa, adesso lui lo è di più". Infine, Romina confessa di stare pensando al matrimonio: