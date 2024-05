video suggerito

Io Capitano vince il premio David come miglior film: “Spero torni nelle sale per essere visto ancora” Io Capitano di Matteo Garrone vince come Miglior film e Miglior regia ai David di Donatello. “Spero che i film possano tornare nelle sale per essere guardati ancora”, ha detto il regista sul palco della cerimonia, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Io Capitano di Matteo Garrone ha vinto il David di Donatello come Miglior film. Il regista è salito sul palco per per la consegna del premio durante la 69esima edizione dei David condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai 1 dalle 20:35. Dopo la mancata consegna della statuetta agli Oscar 2024, dove ha perso con La zona d'interesse, Matteo Garrone ha ricevuto un totale di sette riconoscimenti: miglior film, miglior regia, miglior produttore, autore della fotografia, montaggio, suono, effetti visivi.

Le parole di Matteo Garrone dopo il premio ai David di Donatello

Matteo Garrone è salito sul palco per ricevere il David al Miglior film, la statuetta è stato consegnato da Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Nel suo discorso Matteo Garrone ha dichiarato:

I premi sono importanti ma la cosa più importante è che possono aiutare i film a essere guardati di più. Io spero che i film possano tornare nelle sale per essere guardati ancora.

Il successo di Io Capitano

Dalla sua uscita nelle sale nel 2023, Io Capitano di Matteo Garrone ha riscosso un enorme successo. È infatti stato premiato con il Leone D’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ricevuto una candidatura come miglior film straniero ai Golden Globe 2024 ed è entrato nella cinquina finale come miglior film internazionale agli Oscar 2024. Il film è ispirato alla storia di Kouassi Pli Adama Mamadou, attivista del Centro sociale ex Canapificio e del Movimento migranti e rifugiati di Caserta. "Racconta una realtà vera, sono riuscito ad arrivare in Italia, ma vorrei che dedicassimo questo premio a tutte le persone che non sono potute arrivare a Lampedusa. E vorrei ricordare che quando c'è la voglia e la necessita di partire, nessuno ti può fermare", aveva detto l'attivista a Venezia 2023, ritirando il premio.