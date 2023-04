Romina Carrisi: “Mummia a Oggi è un altro giorno? Se prendo iniziative, vengo bloccata” Romina Power Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, rivolge una (non troppo) sottile critica agli autori di Oggi è un altro giorno, colpevole di non darle sufficiente spazio nel programma condotto da Serena Bortone.

A cura di Stefania Rocco

Approfittando di un tweet polemico che le era stato indirizzato da uno spettatore di Oggi è un altro giorno, Romina Power Carrisi ha rivolto una critica agli autori della celebre trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power partecipa al programma in qualità di “affetto stabile”. Ma il numero esiguo di interventi che le sarebbero concessi sembrerebbe starle stretto, tanto da non manifestare dubbio alcuno nel palesare sui social questa insofferenza.

Il tweet contro Romina Carrisi

“Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”: questo è il tweet indirizzato a Romina che ha spinto l’attrice e figlia d'arte a replicare. Non lo ha fatto con lo scopo di accendere una polemica nei confronti di chi l’aveva contestata. Al contrario, ha approfittato della critica in questione per ribaltare la questione e spiegare il motivo del suo silenzio nella trasmissione del pomeriggio di Rai1.

Romina Carrisi: “Sono i capo autori a decidere”

Retwittato il messaggio polemico che la riguardava, Romina ha commentato così la questione: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. Un messaggio conciso ma sufficiente a fare chiarezza a proposito del suo ruolo all’interno della trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Alla trasmissione, Romina è legata anche da ragioni sentimentali. La figlia di Al Bano vive da mesi una storia d’amore con Stefano Rastelli, regista di Oggi è un altro giorno. La relazione tra i due è stata ufficializzata a giugno dello scorso anno quando, in occasione del compleanno della giovane, la coppia è uscita allo scoperto.