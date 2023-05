Re Carlo III parla con folla e i giornalisti fuori da Buckingham Palace: “Amo l’Italia” Alla vigilia dell’incoronazione di domani, Re Carlo III si è fermato a salutare la folla e i numerosi giornalisti davanti a Buckingham Palace, dove oggi ha organizzato un ricevimento per i leader stranieri. All’inviato di “Oggi è un altro giorno”, il sovrano ha detto di amare l’Italia.

A cura di Elisabetta Murina

A Londra è tutto pronto per l'incoronazione di Re Carlo III. In attesa dello storico evento, previsto per domani (sabato 6 maggio) nell'abbazia di Westminster, una folla di persone si è radunata davanti a Buckingham Palace, dove il futuro Re e la Regina Consorte Camilla hanno offerto un ricevimento ai leader stranieri già arrivati in città. Tra questi ci sono anche il presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura, che assisteranno alla cerimonia.

Re Carlo stringe la mano alla folla e parla con i giornalisti

Re Carlo III, arrivato a Buckingham Palace, si è fermato a stringere la mano alle numerose persone accorse per l'occasione e in attesa da ora dietro le transenne. Sorridente e sereno, non manca di rispondere anche ad alcuni giornalisti e fan italiani, impegnati nel documentare il grande evento per il quale l'Inghilterra si prepara da tempo. Il Re, tra i tanti, ha scambiato qualche battuta con il giornalista Federico Gatti, corrispondente a Londra di Mediaset e ha risposto a una domanda di Domenico Marocchi, inviato del programma Rai Oggi è un altro giorno. Il giornalista gli ha chiesto se amasse l'Italia e il monarca ha fatto un cenno affermativo con la testa, rispondendo poi: "I do, I do". Da erede al trono, Carlo III ha visitato la Penisola circa 20 volte, sia da solo, sia con la prima moglie e madre dei figli William e Harry, sia con l'attuale moglie Camilla.