Il momento dell’incoronazione di Re Carlo III che non vedremo in TV Il 6 maggio, si terrà la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III che verrà trasmessa in televisione. Tuttavia, ci sarà un momento cruciale che gli spettatori non vedranno.

A cura di Daniela Seclì

Il 6 maggio, Carlo verrà incoronato re. Man mano che il momento dell'incoronazione si avvicina, vengono alla luce ulteriori dettagli sulla cerimonia. In queste ore, si è appreso che il principe Harry ci sarà, mentre Meghan Markle resterà in California con i figli. Intanto, si è aggiunto un nuovo tassello. Secondo quanto riporta il Mirror, il sovrano ha deciso di non mostrare in tv, un momento specifico della cerimonia di incoronazione.

Il momento più sacro della cerimonia non verrà ripreso dalle telecamere

Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere a Mirror che Re Carlo III vieterà alle telecamere di riprendere il momento più sacro della cerimonia, quello in cui l'Arcivescovo di Canterbury ungerà con olio santo le mani, il petto e la testa del futuro sovrano. Il motivo di questa decisione sarebbe l'intenzione di Carlo di "rispettare il suo legame con Dio". Anche la Regina Elisabetta II tenne privato quel momento.

Carlo verrà incoronato re il 6 maggio

Carlo III, inizialmente, era sembrato favorevole a mostrare al pubblico ogni momento dell'incoronazione, tanto che molti lo indicavano già come il primo sovrano che sarebbe stato unto dal vescovo in pubblico. In queste ore, tuttavia, ci sarebbe stata un'inversione di rotta e il sovrano avrebbe deciso di rispettare la tradizione e, dunque, le scelte di chi lo ha preceduto. Anche la Regina Elisabetta II, nel momento in cui il vescovo la segnò con l'olio santo, venne protetta alla vista delle telecamere con un baldacchino. Alcune fonti hanno fatto sapere: