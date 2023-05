James Middleton all’incoronazione con i gemelli personalizzati: “Con me ovunque vada” James Middleton, il fratello di Kate, ha partecipato all’incoronazione di Carlo III con i genitori e la sorella Pippa. Solo nelle ultime ore, però, ha rivelato un dolcissimo dettaglio personalizzato nascosto nel suo look: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Era da 53 anni che non si vedeva un'incoronazione nella monarchia britannica e, a giudicare dal successo ottenuto dalla sontuosa cerimonia dedicata a re Carlo III andata in scena lo scorso 6 maggio, le aspettative dei sudditi non sono state delusi. A riempire l'abbazia di Westminster c'erano oltre 2mila invitati, dalle star di fama internazionale ai capi di Stato, fino ad arrivare ai membri di casa Windsor (quasi tutti con indosso dei mantelli colorati dal significato simbolico). Complice il fatto che Kate Middleton è la principessa del Galles destinata a prendere il posto di Camilla quando il marito William salirà sul trono, all'evento ha partecipato anche tutta la sua famiglia. Ad attirare le attenzioni dei media è stato soprattutto il fratello James Middleton e il motivo è dolcissimo.

James Middleton rivela il dettaglio nascosto nel look

I Middleton hanno rispettato in modo impeccabile il dress code suggerito per l'incoronazione di Carlo III, da Kate che ha preferito una coroncina preziosa alla classica tiara a mamma Carole con un elegante abito da giorno lungo fino al ginocchio. Per quanto riguarda i fratelli della principessa, Pippa e James, questi hanno pensato bene di aggiungere un dettaglio coordinato al loro outfit: l'abito di lei e il panciotto di lui erano entrambi in giallo pastello. Solo nelle ultime ore, però, James ha rivelato un dettaglio nascosto nel suo look che era sfuggito anche ai fotografi più attenti. Sui social ha condiviso un primo piano dei gemelli con cui ha arricchito gli occhielli del suo tight, spiegandone anche il significato.

James e Pippa Middleton all’incoronazione

Chi è la cagnolina sui gemelli di James Middleton

Il fratello di Kate Middleton si è affidato a Holly Frean per far personalizzare i gemelli da indossare all'incoronazione. Niente cristalli o pietre preziose, sono rettangolari e sono contraddistinti da una sorta di cornice dallo stile barocco che circonda la foto di una cagnolina nera di razza spaniel. Di chi si tratta? Della sua amata Ella, morta lo scorso gennaio ma alla quale ancora oggi è molto legato, visto che è stata lei ad aiutarlo a superare la depressione contro cui ha lottato per anni. Nella didascalia ha poi scritto: "Ella viene ancora con me ovunque io vada… anche all'incoronazione". Oggi James ha definitivamente superato il periodo buio ma non dimentica tutti coloro che lo hanno sostenuto, dai familiari alla moglie Alizée Thevenet.