Pippa e James Middleton all’incoronazione di Carlo III: i fratelli vestono coordinati in giallo All’incoronazione di re Carlo III non poteva mancare la famiglia Middleton al completo. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto i fratelli di Kate, Pippa e James, apparsi elegantissimi in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Il 6 maggio 2023 è un giorno che la Gran Bretagna non dimenticherà mai più: re Carlo III è stato incoronato a Westminster durante una cerimonia formale e tradizionale che è già passata alla storia. Tra gli oltre 2mila ospiti che hanno assistito al rito non ci sono stati solo i reali, da Kate Middleton con una meravigliosa coroncina di fiori al principino George nei panni di paggetto d'onore, ma anche commoners, star, re e regine provenienti da tutta Europa. Non potevano mancare, inoltre, i membri della famiglia Middleton, diventati ormai parte integrante di casa Windsor. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto i fratelli di Kate, Pippa e James, apparsi elegantissimi in coordinato.

Pippa Middleton col coat dress

Pippa Middleton ha curato il suo look per l'incoronazione nei minimi dettagli, mixando alla perfezione glamour e bon-ton. Ha puntato sul giallo pastello, seguendo il trend dell'outfit monocromatico. Ha preso ispirazione dalla sorella Kate indossando uno dei suoi capi preferiti, il coat dress. Per essere precisi ha scelto un modello firmato Claire Mischevani, è avvitato, lungo fino alla caviglia, ha la gonna scampanata e un unico bottone leggermente laterale. Per completare il tutto ha scelto un cappellino in tinta in pieno stile britannico (di Jane Taylor London), una clutch bag color nude e un paio di décolleté col tacco a spillo (sempre in una tinta neutra). Ha tenuto i capelli legati in un raccolto e ha arricchito la scollatura con un pendente scintillante.

Pippa Middleton in Claire Mischevani

James Middleton col panciotto giallo

James Middleton non è stato da meno in fatto di eleganza, anzi, per sottolineare il profondo grado di parentela che lo lega a Pippa ha aggiunto un dettaglio coordinato al suo outfit pastello. Il fratello di Kate ha sfoggiato un completo spezzato con giacca tight total black, pantaloni grigi a stampa principe di Galles, cravatta e camicia bianca. A fare la differenza è stato il panciotto doppiopetto: è giallo, ovvero della stessa nuance del coat dress della sorella. Insomma, i Middleton si sentono ormai parte integrante di casa Windsor e all'incoronazione hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere veri e propri re di stile.