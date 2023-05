Kate Middleton all’incoronazione di re Carlo III col mantello e la corona di fiori Kate Middleton è tra le grandi protagoniste dell’incoronazione di re Carlo III, alla quale ha partecipato al fianco del marito, il principe William, e dei figli George, Charlotte e Louis. Ecco cosa ha indossato la principessa del Galles per la cerimonia solenne.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata che rimarrà a lungo memorabile nella storia della Gran Bretagna: a esattamente nove mesi dalla morte della regina Elisabetta II, il nuovo re Carlo III è diventato protagonista dell'attesissima incoronazione. Dopo le ultime settimane di frenetici preparativi, ieri sera sono partiti ufficialmente i festeggiamenti con un ricevimento a Buckingham Palace, seguito questa mattina da una parata delle guardie reali e dalla tradizionale processione dei sovrani a bordo della Diamond Jubilee Coach. Tra le grandi protagoniste della cerimonia non poteva che esserci Kate Middleton, moglie dell'erede al trono diretto, il principe William, apparsa meravigliosa, impeccabile e bon-ton al fianco del marito e dei figli George, Charlotte e Louis: ecco cosa ha indossato per il suo primo evento istituzionale nei panni di principessa del Galles.

Era da giorni che si parlava del presunto look di Kate Middleton, in molti si chiedevano se avesse indossato o meno la tiara, visto che per volontà di Carlo III la cerimonia formale è stata fortemente snellita e modernizzata rispetto alla tradizione (basti pensare al fatto che lui stesso ha rinunciato ai classici vestiti militari). Nel momento in cui ha fatto la sua apparizione a Westminster la principessa ha lasciato tutti senza parole col suo stile. Ha indossato il mantello blu con le collane dell'ordine reale, nascondendo un lungo e principesco abito total white. A rendere il look prezioso e glamour è stata la coroncina: niente tiara come previsto, la principessa ha indossato un fascinator realizzato con dei fiori in oro bianco tempestati di diamanti. Con il gioiello creato appositamente per lei (e coordinato al cerchietto della figlia Charlotte) ha arricchito il raccolto bon-ton.