Kate Middleton nel ritratto ufficiale dell’incoronazione omaggia Elisabetta II con la sua collana Nel ritratto ufficiale realizzato al termine dei festeggiamenti per l’incoronazione di re Carlo, al collo di Kate Middleton spicca un gioiello di Elisabetta II.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton nel ritratto ufficiale indossa la collana di Elisabetta II

Il 6 maggio 2023 è una data che entrerà nei libri di storia. È quella in cui il mondo intero ha assistito all'incoronazione di re Carlo III, successore di Elisabetta II. La royal family al completo ha partecipato al grande evento: anche il secondogenito Harry è volato a Londra dalla California (ma senza Meghan Markle). La giornata è cominciata con la cerimonia nell'abbazia di Westminster, un rito antichissimo. Poi re e regina hanno fatto ritorno a Buckingham Palace, dove hanno salutato i sudditi affacciandosi al balcone. La domenica la festa è proseguita con un concerto di Katy Pery e altre grandi celebrity. Infine sono stati rilasciati i ritratti ufficiale di re Carlo e della regina Camilla circondati dal resto della famiglia. Immancabili William, principe di Galles nonché erede al trono, con la principessa Kate Middleton.

Cosa indossa Kate Middleton nel ritratto ufficiale

Kate Middleton ha incantato, nel giorno dell'incoronazione, con un look firmato Alexander McQueen, uno dei suoi stilisti preferiti (che ha realizzato anche l'abito da sposa). Per l'evento ha rispettato la tradizione, indossando come altri membri dei Windsor il mantello: ha sfoggiato un mantello blu decorato con collane e spille, nascondendo un lungo abito principesco total white con ricami floreali argentati sull'orlo.

Kate Middleton all’incoronazione del 6 maggio

Non ha completato il look con la tiara, bensì con una corona floreale realizzata appositamente per lei da Jess Collett x Alexander McQueen (abbinata a quella della figlia Charlotte). Gli orecchini di diamanti e perle appartenevano a lady Diana. Nel ritratto ufficiale condiviso sugli account della royal family, sembra però che la principessa indossi un vestito diverso. Nel ritratto oltre al re Carlo, alla regina Camilla, a Kate e William ci sono il duca di Kent, la duchessa e il duca di Gloucester, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, la principessa Anna, la duchessa e il duca di Edimburgo, la principessa Alexandra.

Il ritratto ufficiale della royal family dopo l’incoronazione, Ph. Hugo Burnand

Kate Middleton è senza mantello. Dalla scollatura dell'abito, sembrerebbe si tratti di una creazione diversa da quella sfoggiata il 6 maggio: nella foto, il vestito ha lo scollo a V e non rotondo, ma con le stesse decorazioni argentate. Potrebbe anche essere lo stesso abito, indossato prima con e poi senza un'ulteriore mantellina. Spicca una collana iconica. Si tratta di un gioiello composto da tre fili di pietre preziose, in precedenza di proprietà della regina Elisabetta II.

Kate Middleton nel ritratto con la collana di Elisabetta II

La realizzazione del Festoon Necklace fu commissionata da re Giorgio VI per sua figlia, quando era ancora principessa nel 1950. La sovrana durante il suo lungo regno l'ha sfoggiata spesso. Vederla al collo di Kate Middleton in una foto così importante, è un omaggio significativo, che sancisce anche in modo inequivocabile il suo ruolo all'interno della royal family.