Porte aperte a Buckingham Palace: si potranno ammirare gioielli e abiti dell’incoronazione di Carlo e Camilla Quest’estate a Buckingham Palace il pubblico potrà rivivere l’incoronazione di Carlo e Camilla: in mostra abiti e oggetti del grande giorno.

A cura di Giusy Dente

Carlo e Camilla nel giorno dell’incoronazione

L'incoronazione di Carlo e Camilla è stato l'evento dell'anno, qualcosa che ha interessato e coinvolto il mondo intero. L'evento ha catalizzato l'interesse per giorni ed è stato poi seguito da milioni di persone in diretta televisiva, sui social, sul posto. Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, combinando gli antichi rituali tradizionali a una cerimonia per certi versi più "moderna", snellita rispetto alla precedente (che aveva visto come protagonista Elisabetta II, nel 1953). A distanza di due mesi dall'incoronazione, si potrà rivivere il grande giorno attraverso una mostra allestita a Buckingham Palace.

Carlo e Camilla sul trono nell’abbazia di Westminster

L'incoronazione rivive in una mostra

Ogni estate, Buckingham Palace apre le sue porte al pubblico pagante, allestendo per i visitatori una mostra appositamente organizzata peer l'occasione. Quest'anno il tema non poteva che essere uno: l'incoronazione di Carlo e Camilla, avvenuta il 6 maggio scorso. A palazzo, si potranno ammirare gli abiti indossati da re e regina nel grande giorno, gli oggetti al centro della scena durante la cerimonia.

Carlo e Camilla salutano la folla al termine dell’incoronazione

Gli abiti indossati da Carlo e Camilla nell'abbazia di Westminster saranno esposti per la prima volta a partire da oggi, venerdì 14 luglio, nella Ballroom di Buckingham Palace (la Sala da Ballo completata nel 1855). È quella utilizzata di solito per i banchetti di Stato, che i reali hanno utilizzato come sala prove, in vista dell'evento.

Re Carlo III

Uniti agli abiti, saranno in mostra anche i gioielli, le carrozze (sia la Carrozza di Stato del Giubileo di Diamante che la Gold State Coach), le sedie del trono, lo storico guanto indossato da Carlo, la Robe of Estate da lui sfoggiata e appartenuta a Giorgio VI, persino i disegni per l'invito all'incoronazione. Presente anche lo schermo dell'unzione splendidamente ricamato, realizzato appositamente per proteggere Sua Maestà dalla vista durante il momento più sacro dell'incoronazione. Al centro c'è il disegno di un albero con 56 foglie, che rappresentano i 56 paesi membri del Commonwealth.

L’abito di Camilla

Un elemento che ha destato molta curiosità e interesse, il 6 maggio, è stato l'abito della regina. Non è sfuggito il ricco ricamo, elaborato e personalizzato: accanto agli emblemi floreali (tutti con un significato simbolico), infatti, c'erano cuciti anche i nomi dei suoi amati nipoti e dei suoi due Jack Russell Terrier, Beth e Bluebell. Personalizzato anche il look di Sua Maestà, ispira ai temi della natura e dell'ambiente a lui molto cari. Ora i curiosi potranno ammirare tutto questo da vicino e potranno farlo fino al 24 settembre: il biglietto a prezzo intero costa 33 sterline.