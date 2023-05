Kate Middleton ricorda Diana all’incoronazione di Carlo III: il dolce omaggio nascosto nel look Kate Middleton è stata tra le grandi protagoniste dell’incoronazione di re Carlo III. In quanti hanno notato che il suo look nascondeva un dolce omaggio a Diana?

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha dato l'ennesima prova di essere una principessa nata: è stata tra le grandi protagoniste dell'incoronazione di re Carlo III lo scorso 6 maggio e ha ricoperto il suo ruolo in modo impeccabile. È arrivata a Westminster poco prima della cerimonia insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis, incantando tutti con un look candido arricchito da un mantello dal profondo valore simbolico. È ormai risaputo che ha rinunciato alla tiara per evitare di "fare concorrenza" al sovrano in fatto di gioielli ma la cosa che in pochi sanno è che con una delle sue scelte preziose è riuscita a rendere omaggio alla principessa Diana: ecco il dettaglio nascosto nell'outfit.

Kate Middleton senza tiara all'incoronazione

Nei giorni che hanno preceduto l'incoronazione di Carlo III in molti si sono chiesti se Kate Middleton avrebbe indossato o meno una delle preziose tiare della collezione di gioielli reali. Alla fine ha optato per una coroncina floreale in forma di rispetto nei confronti del sovrano, così che fosse lui l'unico a sfoggiare gli antichi monili appartenenti a casa Windsor. Il copricapo portato come frontino è stato realizzato appositamente per lei da Jess Collett x Alexander McQueen, è in argento ed è contraddistinto da due file di foglie d'alloro con paillettes e perline metalliche. Oltre a essere coordinato a quello della piccola Charlotte, voleva essere un riferimento alle corone d'alloro degli antichi romani.

Kate Middleton con la coroncina di Jess Collett x Alexander McQueen

I gioielli di Diana indossati da Kate Middleton

La coroncina floreale non era l'unico gioiello indossato da Kate Middleton all'incoronazione, la principessa ha sfoggiato anche un paio di orecchini decorati con foglioline di diamanti e una perla pendente. Non si tratta di preziosi firmati per lei dai brand di moda più richiesti del momento, quanto piuttosto di un accessorio dal profondo valore simbolico. Il motivo? Appartenevano alla principessa Diana. Sono i South Sea Pearl Earrings e fanno parte della collezione reale a cui sia lei che William hanno accesso. Insomma, sebbene la cerimonia celebrasse Carlo e la sua attuale consorte Camila, Kate ha deciso di ricordare la compianta principessa: come sarebbe stata l'incoronazione se al posto dell'attuale regina ci fosse stata Lady D.?