Charlotte “imita” Kate Middleton, Louis coi pantaloni lunghi: i principini all’incoronazione di Carlo Charlotte e Louis, i principini figli di William e Kate Middleton, non potevano mancare alla cerimonia di incoronazione del nonno Carlo III: ecco cosa hanno indossato per la cerimonia all’Abbazia di Westminster.

A cura di Valeria Paglionico

Il 6 maggio 2023 è una giornata leggendaria per la Gran Bretagna: re Carlo III è stato incoronato re durante una spettacolare cerimonia organizzata a Westminster. Gli oltre 2mila invitati sono arrivati all'Abbazia fin dalle prime ore del mattino sfoggiando degli adorabili outfit bon-ton ed eleganti, solo intorno alle 11 è poi partito il tradizionale corteo che ha portato i Royals da Buckingham Palace alla chiesa. Tra loro non potevano mancare i piccoli di casa Windsor, i principini George, Charlotte e Louis. Se da un lato il primogenito di William e Kate Middleton ha ricoperto i panni di paggio d'onore, i fratellini hanno seguito il rito al fianco dei genitori: ecco cosa hanno indossato per l'occasione.

La principessa Charlotte in bianco all'incoronazione

Per un evento formale come l'incoronazione di un nuovo re la principessina Charlotte è apparsa più elegante che mai. Per lei è stato scelto un completino candido di Alexander McQueen, uno degli stilisti preferiti di mamma Kate Middleton, che è riuscita a trasformarla in un vero e proprio angelo. Abito scampanato al ginocchio, cappa coordinata con maxi colletto ricamato, calze in tinta e ballerine: a fare la differenza nell'outfit della principessa è stata la coroncina. Tra i capelli ha sfoggiato un prezioso frontino floreale molto simile a quello di sua madre ma in versione mini, lo ha usato per arricchire il raccolto bon-ton e intrecciato che ha reso il suo look ancora più principesco.

Charlotte in Alexander McQueen

Perché Louis non ha indossato i bermuda

Per Louis è stato scelto un look insolito: se fino ad ora in pubblico aveva sempre sfoggiato i bermuda, anche in un giorno freddo come quello di Pasqua, ora ha avuto la possibilità di indossare i pantaloni lunghi. Li ha abbinati a un cappottino in tinta con il colletto coreano e a un paio di scarpe classiche in pelle nera. Il motivo di questa rivoluzione di stile? Sebbene per una questione di età sia ancora obbligato a indossare sempre i pantaloni corti (come richiesto dall'etichetta reale per i membri delle case tanto aristocratiche), per una cerimonia formale come l'incoronazione è stata fatta un'eccezione. Lo stesso, ad esempio, era successo anche a George al matrimonio di Harry e Meghan.