Principe George, il suo primo evento “da grande”: quale ruolo avrà all’incoronazione di Carlo III Il principe George si prepara al suo primo evento “da grande”. Re Carlo III gli ha infatti assegnato un ruolo di primo piano durante l’incoronazione del prossimo 6 maggio: ecco cosa farà durante la cerimonia.

Manca ormai pochissimo all'incoronazione di re Carlo III: tra esattamente un mese, il 6 maggio, diventerà protagonista di una cerimonia leggendaria all'Abbazia di Westminster e renderà ancora più ufficiale il suo ruolo di primo piano nella monarchia britannica. Al momento tutto sembra essere pronto per l'evento, basti pensare al fatto che di recente sono stati inviati anche gli inviti ufficiali agli oltre 2.000 ospiti. Tra loro ci sarà anche il principe George, al quale è stato affidato un compito importantissimo vista la sua posizione particolarmente alta nella linea di successione: ecco cosa farà il figlio di William e Kate durante la cerimonia.

Il principe George è tra i paggi d'onore

Gli inviti ufficiali all'incoronazione di Carlo III hanno rivelato diversi dettagli inediti sulla cerimonia del 6 maggio 2023. Innanzitutto Camilla sarà conosciuta solo come regina e non più come regina consorte e, così come il marito sovrano, avrà quattro paggi d'onore. Il loro ruolo? Parteciperanno alla breve processione all'interno dell'Abbazia, accompagnando i nuovi monarchi in questo momento importante della loro vita. Ad aprire la fila Carlo ha voluto fortemente il suo primo nipote, il principe George, che per la prima volta ricoprirà un ruolo ufficiale durante una cerimonia istituzionale (alle quali fino ad ora aveva partecipato sempre al fianco dei genitori).

Tutti i paggi d'onore di Carlo e Camilla

A seguire George nella fila ci saranno gli altri tre paggi di Carlo: Oliver Cholmondeley, uno dei gemelli del marchese di Cholmondeley e della moglie Rose Hanbury (la presunta ex amante del principe William), Nicholas Barclay (nipote di una cugina di secondo grado di Carlo e dama di compagnia di Camilla) e Ralph Tollemache, figlio del barone Edward. Camilla ha scelto di avere al suo fianco i nipoti Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles, e il pronipote Arthur Elliot. Nell'Abbazia ci saranno inoltre anche William e Kate con i piccoli Charlotte e Louis, anche se di quest'ultimo non è stata ancora confermata ufficialmente la presenza.