Dalla regina Camilla a Charlotte, perché tutte le reali erano vestite di bianco all’incoronazione Le donne della famiglia reale hanno scelto abiti candidi per l’incoronazione: una scelta simbolica, certo, ma che sancisce anche i nuovi status reali.

A cura di Beatrice Manca

L'incoronazione di Carlo III è stata un evento storico, non solo per la royal family: l'ascesa di un nuovo sovrano è un rito religioso, prima ancora che civile, che viene pianificato per mesi e mesi seguendo una liturgia secolare. In questo contesto nessun dettaglio viene lasciato al caso, tantomeno l'abbigliamento. La forma, per la monarchia britannica, è sostanziale: lo sa bene Carlo III, che ha rispettato la tradizione usando le vesti dei suoi predecessori. La regina Camilla ha invece scelto un abito bianco e oro fitto di ricami simbolici, ma non era l'unica: anzi, a ben vedere, tutte le reali ‘senior' avevano abiti candidi. Una scelta niente affatto casuale, studiata per mandare un preciso messaggio.

Il bianco è il colore protagonista dell'incoronazione

Con la sola eccezione della principessa Anna – avvolta da un mantello di velluto verde – le working royal della famiglia reale avevano tutti abiti candidi. Kate Middleton ha scelto un abito candido di Alexander McQueen che strizzava l'occhio al suo abito da sposa, completato da copricapo floreale e orecchini scelti in onore di Diana. Anche la piccola Charlotte era vestita Alexander McQueen, con un look che imitava quello della madre anche negli accessori.

Kate Middleton e la principessa Charlotte in Alexander McQueen

Candida anche Sophie del Wessex, moglie del principe Edoardo, con un lungo abito di Suzannah London impreziosito da un ricamo botanico sulle spalle e abbinato a scarpe Emmy London. La figlia Louise, invece, ha acceso il suo abito bianco con una stampa floreale blu, dando un tocco di freschezza all'insieme.

Camilla in Bruce Oldfield

Per non parlare poi della regina Camilla, con un lungo abito con ricami bianchi e oro di Bruce Oldfield che rappresentano fiori di campo e le piante simboliche del Regno Unito: la rosa, il cardo, il trifoglio e il narciso. Nel suo caso, è facile capire il riferimento: sono gli stessi colori dell'abito indossato da Elisabetta II nel giorno della sua incoronazione nel 1953. Era l'unica, infatti, a indossare il colore oro: sia Kate Middleton che Sophie avevano ricami e accessori argentati nei loro vestiti.

Lady Louise con Sophie di Wessex in Suzannah London

Il significato degli abiti bianchi delle reali inglesi

Non è la prima volta che la royal family sceglie look coordinati: un modo per dare una visione di unità e compattezza. In questo caso, serve anche a ‘distinguere' le reali più senior (e più avanti nella gerarchia della royal family) da tutte le altre: Eugenie e Beatrice, per esempio, avevano abiti colorati. Il colore è stato scelto anche per il suo significato simbolico: il bianco è tradizionalmente associato alla purezza, alla regalità e alla spiritualità. Particolarmente adatto, quindi, a una cerimonia religiosa come quella che accompagna l'incoronazione. Il bianco inoltre è anche uno dei colori della Union Jack: gli ultimi outfit scelti da Kate Middleton, nei toni del blu e del rosso, evocano proprio la bandiera inglese. In generale, il bianco è universalmente associato al bianco e ai nuovi inizi: un buon auspicio, quindi, per l'inizio del regno di Carlo III.