Perché la principessa Anna indossa mantello e pantaloni all’incoronazione di Carlo III La principessa Anna, sorella minore di re Carlo III, ha un ruolo speciale durante la cerimonia di incoronazione: è infatti l’unica donna a indossare l’uniforme militare coi pantaloni.

A cura di Beatrice Manca

Da sempre è la più fidata consigliera del fratello Carlo, un rapporto che si è cementato in vista della solenne cerimonia di incoronazione. La principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta, ha un ruolo speciale all'interno di questa giornata. Tra le donne della royal family lei è l'unica a indossare l'uniforme militare ed è entrata nell'abbazia con un lungo mantello.

La principessa Anna all'incoronazione di Carlo III

La principessa Anna è arrivata nell'abbazia in pantaloni: eccezione concessa solo a lei per onorare il suo servizio nell'esercito. All'incoronazione indossa infatti l'uniforme militare, con tanto di cappello col pennacchio e mantello di velluto verde. L'uniforme, completata da guanti bianchi, è decorata con tutte le medaglie. Non è una novità vedere la principessa in pantaloni: ottenne la stessa dispensa anche diversi mesi fa per i funerali della madre Elisabetta.

La principessa Anna in uniforme

Solo pochi giorni fa la notizia di un diverbio tra Anna e Carlo aveva fatto il giro del mondo, ma oggi ogni divergenza (se mai ci siano state) è stata messa da parte per le celebrazioni del re e della regina. I rumors parlano di un nuovo ruolo: il fratello l'avrebbe nominata “Gold-Stick-in-Waiting”, il Bastone d'Oro, una prestigiosa posizione di guardia del corpo nella Casa Reale Britannica.