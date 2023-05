L’incoronazione di Re Carlo III in diretta da Londra: orario, programma e dove vederla in tv

La diretta tv dell'incoronazione di Re Carlo III, oggi sabato 6 maggio 2023. L'evento sarà celebrato presso l'Abbazia di Westminster alle 11, ora italiana. Insieme al sovrano, che sale al trono dopo la morte della madre, la Regina Elisabetta, sarà incoronata anche Camilla, Regina consorte del Regno Unito.

Presenti per giurare fedeltà alla Corona anche il principe William con la moglie Kate Middleton, il secondogenito Harry senza Meghan Markle e la principessa Anna. La lista degli invitati conta anche alcuni leader mondiali come il presidente francese Emmanuel Macron e Sergio Mattarella per l'Italia.

Carlo e Camilla raggiungeranno l'Abbazia a bordo della Diamond Coach mentre per il percorso di rientro a Buckingham Palace hanno scelto una carrozza più tradizionale, la Gold state coach. I festeggiamenti avranno luogo per tutto il weekend, in particolare c'è attesa per il concerto del 7 maggio al quale parteciperanno tra gli altri Andrea Bocelli e Katy Perry.