Quanto è stato speso (e chi paga) per l’incoronazione di Re Carlo III Quanto è stato speso per l’incoronazione di Re Carlo III in porgramma domani, sabato 6 maggio, a Londra: gli organizzatori stimano il costo totale della cerimonia intorno ai 100 milioni di sterline. A pagare saranno i contribuenti: ecco perché.

A cura di Ida Artiaco

Centotredici milioni di euro, pari a circa 100 milioni di sterline: è questa la cifra che sarebbe stata spesa per l'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra, in programma domani, sabato 6 maggio, a Londra.

Si tratta, tuttavia, di stime degli organizzatori: il costo totale dell'evento, atteso da 70 anni, da quando cioè era stata incoronata la Regina Elisabetta, così come quello di altri appuntamenti simili, come il Giubileo o i matrimoni reali, può essere disponibile solo mesi, se non anni, dopo.

Tuttavia, a differenza degli altri eventi che coinvolgono la famiglia reale, come per l'appunto i matrimoni, l'incoronazione è una funzione statale, quindi a pagare sono direttamente i contribuenti. Gran parte delle spese ufficiali della Royal Family sono infatti coperte da un pagamento annuale noto come Sovereign Grant.

Nel 2022 è stato fissato all'equivalente di 97 milioni di euro, circa 1,50 euro per ogni persona nel Regno Unito. La maggior parte del pagamento va alla manutenzione della proprietà, ai costi del personale, alle spese di viaggio e agli eventi della monarchia.

Proprio perché l'incoronazione è pagata con le tasse dei contribuenti, molti cittadini sui social network hanno criticato la famiglia reale per aver organizzato una cerimonia così sontuosa mentre il Paese è alle prese con l'aumento dei prezzi di cibo ed energia ed è in corso una ondata di azioni sindacali. Secondo un recente sondaggio YouGov, il 51% dei britannici non pensa che l'incoronazione debba essere finanziata dai contribuenti.

La Corona ha spiegato che il Re, proprio per assecondare l'opinione dei sudditi, ha deciso di "snellire" le celebrazioni: la cerimonia sarà più breve di quella di sua madre, durerà circa 90 minuti invece di 3 ore, come è stato al tempo della regina Elisabetta II. Ha anche invitato un minor numero di ospiti: saranno presenti circa 2.200 dignitari e leader stranieri rispetto agli oltre 8.200 ospiti che hanno partecipato alla cerimonia di incoronazione di Elisabetta nel 1953. Carlo opterà anche per un'uniforme militare invece di un completo su misura e molto costoso.

Re Carlo e la regina consorte Camilla

L'incoronazione della regina Elisabetta è costata 1,5 milioni di sterline 70 anni fa, l'equivalente di 56 milioni di euro attuali. Il prezzo raddoppiato per l'incoronazione del suo successore è dovuto principalmente a questioni di sicurezza, relative a potenziali rischi di attacchi terroristici, qualcosa che non sarebbe stato un grosso problema negli anni Cinquanta.

Ma per alcuni analisti, vale la pena spendere una cifra così importante: sostengono infatti che i diritti televisivi venduti in tutto il mondo per la cerimonia (Italia inclusa) e l'arrivo dei turisti per l'incoronazione non solo copriranno il costo totale ma aiuteranno anche l'economia del paese. Secondo la società di consulenza Brand Finance, solo nel 2018 il matrimonio di William e Kate ha fruttato all'economia britannica più di 1,5 miliardi di euro.