Quando avviene l’incoronazione di Re Carlo III: la data e la guida completa Tutto quello che c’è da sapere sull’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra e della Regina Camilla in programma dal 6 all’8 maggio 2023 a Londra: dalla cerimonia nell’Abbazia di Westminster al logo ufficiale, dal cerimoniale al dress code passando per gli oltre duemila invitati e i cantanti che si esibiranno al grande concerto al Castello di Windsor.

A cura di Ida Artiaco

Re Carlo e la Regina consorte, Camilla.

Manca poco all'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, al centro di Londra, dove già sua madre, la Regina Elisabetta, morta 8 mesi fa al castello di Balmoral, fu a sua volta incoronata nel 1953.

Nel corso della cerimonia verrà incoronata Regina la moglie di Carlo III, Camilla, che prenderà il titolo di "Regina" e non di "Regina consorte". In attesa del fatidico giorno, proseguono i preparativi per uno degli eventi più attesi dell'anno, gestiti dal Duca di Norfolk.

Pochi giorni fa sono stati spediti gli inviti ufficiali alla cerimonia, circa duemila. Vi prenderanno parte, tra gli altri, tutti i membri della Royal Family inglese, in primis il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate Middleton, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, e il secondogenito di Carlo e Lady Diana Spencer, Harry, che presenzierà all'incoronazione del padre come Re senza la moglie Meghan, che resterà con la prole in California.

Molto atteso è anche il concerto aperto al pubblico che si terrà domenica 7 maggio al Castello di Windsor.

Quando avverrà l'incoronazione di Re Carlo III

L'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra avverrà il 6 maggio 2023. La cerimonia ufficiale sarà sabato nell'Abbazia di Westminster, preceduta dalla "Processione del Re" e seguita dalla "Processione dell'Incoronazione". Poi, ci sarà il tradizionale saluto ai sudditi dal balcone del palazzo reale. Ma i festeggiamenti proseguiranno almeno fino all'8 maggio.

Domenica 7 ci sarà un concerto al Castello di Windsor, aperto al pubblico e trasmesso in diretta dalla BBC, e il "Great Coronation Luncheon". L'ultimo giorno, lunedì 8 maggio, sarà il momento del "The Big Help Out": una giornata di incoraggiamento ai cittadini a partecipare a programmi di volontariato.

Come si svolge e quanto dura l'incoronazione

La cerimonia dell'Incoronazione di Re Carlo avverrà il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster. Sarà presieduta dall'arcivescovo di Canterbury e il servizio, come ha spiegato Buckingham Palace in un comunicato diffuso mesi fa, rifletterà "l'attuale ruolo del monarca e guarderà al futuro, mantenendo le radici nelle tradizioni e nelle glorie del passato".

L’altare principale dell’Abbazia di Westminster.

I dettagli della cerimonia sono ancora top secret, ma ciò che è certo è che il monarca ha già fornito indicazioni per una cerimonia più sobria, veloce e meno "affollata" di quelle del passato. Secondo indiscrezioni del Daily Mail, il tutto durerà poco più di un'ora, anziché quattro ore come fu nel caso della Regina Elisabetta.

Poi, al termine della celebrazione, il Re e la Regina insieme a tutta la famiglia Reale saranno impegnati nella "Processione dell'Incoronazione"dalla chiesa di Westminster Abbey a Buckingham Palace fra due ali di folla. Una volta giunti al Palazzo, si affacceranno dal famoso balcone centrale per salutare i sudditi.

Chi sarà presente all'incoronazione del 6 maggio 2023

Alla cerimonia dell'Incoronazione parteciperà tutta la famiglia reale inglese al gran completo: prima di tutto, William, primogenito di Re Carlo ed erede al trono, insieme alla moglie Kate Middleton e ai figli George, Charlotte e Louis. Ci sarà anche Harry, secondogenito di Carlo e Lady Diana, ma senza la moglie Meghan Markle.

Il principe e la principessa del Galles insieme ai figli.

Si prevede che presenzieranno anche la principessa Anna, sorella di Carlo, e il marito, il viceammiraglio Sir Timothy Laurence; i neo duca e duchessa di Edimburgo, cioè il principe Edoardo, il più giovane dei figli della Regina Elisabetta, e la moglie Sophie; la principessa Eugenia e la principessa Beatrice e i rispettivi coniugi; Zara e Mike Tindall, forse accompagnati dai figli maggiori; Peter Phillips e le sue figlie. Regna ancora l'incertezza sulla presenza del principe Andrea.

Tra gli oltre duemila invitati alla cerimonia, ci saranno anche i reali stranieri. Il principe Alberto e la principessa Charlène di Monaco sono stati i primi reali stranieri a confermare la propria presenza.

Le regole e il cerimoniale da rispettare

Per volontà del sovrano, la cerimonia dell'Incoronazione sarà sì legata alla tradizione ma ci saranno anche una serie di elementi che la renderanno meno sfarzosa e più moderna.

A cominciare dal dress code: via i tradizionali diademi e le pellicce di ermellino, con ogni probabilità vedremo tight e abiti eleganti sì, ma contemporanei.

A quanto pare Carlo dovrebbe rinunciare anche alla famosa Golden State, la sontuosa carrozza reale che appartiene ai Windsor da 260 anni, per arrivare a Westminster il 6 maggio: stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai tabloid, la userà solo per un breve tratto della processione, riservandola per la precisione al ritorno dopo l'incoronazione. È possibile che decida di sostituirla con la carrozza Diamond Jubilee, realizzata nel 2006 per celebrare gli 80 anni di Elisabetta II.

Il logo dell'incoronazione e gli inviti

Il logo dell’Incoronazione di Carlo III.

L'incoronazione di Re Carlo III ha anche il suo logo ufficiale: realizzato dall'ex designer di Apple e iPhone Sir Jonathan Ive, al centro riporta la St. Edward's Crown, la corona con cui il primogenito di Elisabetta II sarà incoronato. I colori scelti sono il rosso e il blu su sfondo bianco, cioè i colori dell'Union Jack.

Nell'emblema si vedono i fiori caratteristici di tutte e quattro le nazioni che compongono il Regno Unito: la rosa d'Inghilterra, il cardo scozzese, il narciso del Galles e il trifoglio dell'Irlanda del Nord.

Gli inviti alla cerimonia del 6 maggio.

Sono stati invece disegnati da Andrew Jamieson, artista araldico e miniatore di manoscritti, gli inviti per la cerimonia spediti ai 2000 invitati.

Sui lati ci sono disegni ispirati al mondo naturale, dai fiori selvatici agli uccelli, fino ad arrivare agli insetti, tutti realizzati in stile medievale, così da celebrare la storia reale. In alto ci sono gli stemmi decorati con leone, unicorno e cinghiale, i quali appartengono al monarca e al maggiore Bruce Shand, ovvero il padre di Camilla, e rappresentano l'unione ufficiale sul trono tra le due famiglie. In basso, infine, c'è invece l'Uomo Verde, ovvero un'antica figura del folklore britannico da sempre considerata il simbolo della primavera e della rinascita.

Come sarà vestito Re Carlo III: i dettagli sull'abito e la corona

Carlo indosserà la Imperial State Crown realizzata per l'incoronazione di re Giorgio VI nel 1937, mentre per quanto riguarda le vesti, di norma, per ogni incoronazione vengono confezionate nuove vesti, a eccezione della Supertunica e della Robe Royal, che risalgono all’incoronazione del 1821 di re Giorgio IV.

Vengono indossate entrambe durante l’investitura, mentre al momento dell’incoronazione viene indossata solo la Robe Royal, che ha un grande peso simbolico nell’evocare la natura divina della monarchia. Bisogna capire se Carlo rispetterà tutti questi momenti o, nel tentativo di snellire la cerimonia, ridurrà il numero di abiti.

Il concerto per l'incoronazione il 7 maggio: chi canta

Tra i momenti più attesi dell'incoronazione di Carlo III c'è il grande concerto in programma domenica 7 maggio al Castello di Windsor. L'evento sarà organizzato e trasmesso in diretta dalla BBC. L’accesso sarà aperto anche al pubblico, con migliaia di biglietti che saranno distribuiti.

Buckingham Palace ha spiegato che la selezione di chi potrà assistere al concerto sarà effettuata attraverso una votazione nazionale organizzata dalla BBC. Tuttavia, non è ancora ufficiale l'elenco delle star che vi prenderanno parte. Si sa solo che hanno già declinato l'invito ad esibirsi alcune pop star come Adele, Ed Sheeran e le Spice Girls.

Lo spettacolo, però, come ha sottolineato Buckingham Palace, "vedrà anche la partecipazione di The Coronation Choir, un gruppo ‘eterogeneo' che raccoglierà membri di cori locali e cantanti dilettanti provenienti da tutto il Regno Unito, oltre a partecipanti di associazioni dei rifugiati, del servizio sanitario nazionale, dei gruppi di canto LGBTQ+ e dei cori per sordi. Il tutto affiancato da un coro ‘virtuale', composto da cantanti provenienti da tutto il Commonwealth".