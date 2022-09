Chi sono i figli di Camilla Parker Bowles e perché non avranno titoli reali Camilla, neo regina consorte, ha due figli nati dal precedente matrimonio con Andrew Parker Bowles. Che ruolo avranno Tom e Laura nella royal family?

Con la morte della regina Elisabetta II, suo figlio Carlo è ufficialmente diventato nuovo re, col nome di Carlo III. La moglie Camilla Parker Bowles, duchessa di Cornovaglia, ha di diritto assunto il titolo di regina consorte. È stata la stessa sovrana a esprimere questa volontà, dopo anni in cui i rapporti tra le due non sono stati affatto idilliaci; e anche agli occhi dei sudditi Camilla non ha mai avuto la stessa considerazione e lo stesso amore riversati invece su Lady Diana. Ma con la coppia sul trono, si apre una nuova era.

Carlo e Camilla, un amore indissolubile

Uno dei motivi che ha reso difficoltoso l'ingresso di Camilla nella royal family, è stato la sua vita precedente. La donna aveva alle spalle un matrimonio e due figli. La neo regina consorte negli anni Settanta, dopo una brevissima relazione con l'allora principe Carlo, sposò Andrew Parker Bowles, padre di Tom e Laura. Rimase però sempre in contatto con Carlo. L'amore tra i due riesplose dopo il divorzio, quando però lui era ancora sposato con Lady Diana. Furono amanti per anni, fino alla morte della "principessa triste": a quel punto uscirono allo scoperto e si sposarono nel 2005.

Chi sono i figli di Camilla Parker Bowles

Camilla ha due figli, nati dal matrimonio con Andrew Parker Bowles: Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Il primogenito lavora come critico di ristoranti e ha due figli. Il suo padrino è proprio re Carlo III! Infatti Carlo è il padrino del primogenito: lui e Camilla sono rimasti sempre in buoni rapporti dopo la rottura del loro breve fidanzamento e durante i rispettivi matrimoni con altre persone, fino al momento in cui la vita li ha ricongiunti. La secondogenita Lola ha 44 anni: lavora in una galleria d'arte a Londra ed è sposata anche lei, con tre figli.

Molti si chiedono se Tom e Laura avranno un ruolo all'interno della royal family. Innanzitutto è bene fare chiarezza sul titolo di Camilla, che è quello di regina consorte e non regina regnante. Quest'ultima regna per proprio diritto, mentre Camilla non riceverà una corona, non avrà gli stessi poteri del marito e alla morte di lui il principe William diventerà re. Proprio perché i titoli di Camilla dipendono da Carlo, non trasmetterà alcun titolo reale ai figli nati dal matrimonio con Parker Bowles.