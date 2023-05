Perché nelle foto ufficiali dell’incoronazione c’è solo George: dove sono Charlotte e Louis Perché nei ritratti ufficiali dell’incoronazione si vede solo il principino George? Dov’erano Charlotte e Louis mentre lui posava accanto al nuovo re?

A cura di Giusy Dente

Foto ufficiale dell’incoronazione di Hugo Burnand

Dopo la cerimonia di incoronazione di re Carlo III dello scorso 6 maggio, Buckingham Palace ha mostrato al mondo le foto ufficiali della royal family (quasi) al completo. I ritratti sono stati realizzati dal fotografo reale Hugo Burnand, una vecchia conoscenza dei royals ed ex fotografo di Tatler, che ha immortalato diversi momenti importantissimi della loro storia: suoi erano gli scatti realizzati in occasione del matrimonio di William e Kate, di quello di Carlo e Camilla, ma era presente anche alla proclamazione di re Carlo, subito dopo la morte di Elisabetta II. Stavolta a lui è toccato anche l'onore di scattare le foto ufficiali di un momento che resterà nella storia. In una di queste, il nuovo sovrano è accanto al figlio e a uno dei nipoti. Come mai c'è solo il principino George, mentre non compaiono Charlotte e Louis?

La royal family fotografata da Hugo Burnand

Il significato della foto ufficiale col principino George

I royal babies, i tre figli di William e Kate, sono stati grandi protagonisti dell'incoronazione di re Carlo III. Il primogenito George è stato uno dei paggetti d'onore, la secondogenita Charlotte si è distinta per compostezza e per somiglianza con la mamma, il piccolo di casa Louis è diventato virale con le sue facce buffe e gli sbadigli durante la cerimonia in Chiesa. Dei tre, solo uno compare nei ritratti ufficiali dell'incoronazione realizzati da Hugo Burnand. Hugo Burnand ha fotografato la famiglia al completo: spicca Kate Middleton con gli orecchini che furono di Elisabetta II, un omaggio significativo.

Il principe George in veste di paggetto d’onore

Ovviamente ha scattato delle foto singolarmente a re Carlo e alla regina Camilla, immortalandoli poi anche in coppia. In un altro potente ritratto re Carlo III è assieme al principe William e al principino George. Nell'immagine il sovrano è seduto nella Sala del Trono del Palazzo, indossa la corona e le vesti dell'incoronazione; si vedono chiaramente anche il globo e lo scettro mentre il trono è quello realizzato per l'incoronazione di Edoardo VII. La presenza di suo figlio e suo nipote è uno sguardo al futuro: rappresentano la linea di successione. In quanto primogenito, William succederà a suo padre de Carlo III. A sua volta, toccherà poi proprio a George indossare la corona.

Charlotte e Louis alla cerimonia di incoronazione

Mentre venivano realizzati questi scatti, Charlotte e Louis erano nei paraggi. Intervistato da Independent, il fotografo ha spiegato di aver avuto poco tempo per finire il lavoro e di aver apprezzato il clima di festa che si respirava a Palazzo, merito soprattutto dei bambini. Anche se Louis e Charlotte non si vedono nelle foto, hanno ugualmente fatto parte del servizio fotografico, perché con la loro energia positiva hanno contribuito alla riuscita del progetto. "Spero di aver catturato quell'energia nelle foto" ha detto Burnand.