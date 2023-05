Kate Middleton svela l’adorabile soprannome che usa per il principino Louis Kate Middleton ha un tenero nomignolo per il figlio Louis. Lo ha chiamato con questo soprannome durante il primo evento reale ufficiale del bimbo.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton e il principino Louis

In questi giorni c'è una famiglia al centro dell'attenzione del mondo intero ed è la famiglia reale inglese. Si parla da giorni dei Windsor, protagonisti di un evento epocale che ha monopolizzato l'attenzione globale, per la sua portata: l'incoronazione di re Carlo III. L'affascinante e antichissima cerimonia in Chiesa è stata seguita dal tanto atteso momento del saluto ai sudditi, con la royal family quasi al completo affacciata al balcone. Assieme a re Carlo e consorte, la regina Camilla, c'erano anche i principi del Galles. Kate e William erano accompagnati dai loro tre figli: i principini Charlotte, George e Louis. Quest'ultimo ha conquistato i social.

Louis idolo dei social

I due giorni di festa dedicati all'incoronazione di re Carlo III sono culminati con il concerto di Katy Perry, a cui c'erano tutti tranne il piccolo Louis. Kate e William erano in prima fila con George e Charlotte, rispettivamente primogenito e secondogenita. Il piccolo di casa non era con loro all'evento, forse perché troppo piccolo per stare sveglio a quell'ora. Il principino ha 5 anni, compiuti da poco e festeggiati con la tradizionale foto ufficiale.

Il principino Louis si è imposto all'attenzione del mondo per le facce buffe fatte nel corso della cerimonia di incoronazione, tra smorfie e sbadigli, comprensibili per un bimbo della sua età, che hanno conquistato i social. Dopo il grande evento, il bimbo ha fatto volontariato col resto della famiglia per il terzo Upton Scout Group di Slough, il suo primo evento reale ufficiale. È tornato in pubblico in versione boy scout e proprio qui mamma Kate Middleton si è lasciata sfuggire il nomignolo con cui è solita chiamare il suo terzo figlio.

Leggi anche Cosa fa il principe Louis dopo la scuola: la rivelazione di mamma Kate Middleton

Il nomignolo del piccolo Louis

Nei video della giornata all'aperto si sente la principessa del Galles che si rivolge a suo figlio chiamandolo con un soprannome. Per esempio mentre spinge la carriola gli dice: "Ben fatto! Bel lavoro, Lou bug!". E ancora: mentre riscaldano i marshmallow attorno al falò si rivolge a lui con: "Mettilo nel fuoco, Lou Bug". Bug è un termine generico con cui si indicano gli insetti piccoli ed è un modo affettuoso per rivolgersi ai più piccoli.