Kate Middleton a Wimbledon è regina di stile: premia Sinner in royal blue e col cappello di paglia

Ieri sera Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon, battendo il rivale Carlos Alcaraz durante l'attesa finale maschile del torneo che ogni anno si tiene in Inghilterra. Come da tradizione, a seguire il match dagli spalti non potevano che esserci i principi del Galles, apparsi al completo in un'adorabile versione coordinata e super chic. Kate Middleton, in particolare, è madrina dell'evento, dunque ha consegnato l'ambita coppa al vincitore, complimentandosi personalmente con lui per il risultato raggiunto. In occasione del ritorno in pubblico ha curato il suo look nei minimi dettagli, riconfermandosi ancora una volta un'indiscussa regina di stile: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato l'abito blu elettrico di Kate Middleton a Wimbledon

Se per la finale femminile di Wimbledon aveva puntato tutto sul color panna, per il match conclusivo che ha visto sfidarsi Sinner e Alcazar Kate Middleton ha preferito il royal blue, una tinta di blu elettrico che si è rivelata perfetta per aggiungere un tocco vitaminico all'estate. Ha indossato un lungo abito firmato Roksanda, un modello con la gonna scampanata alla caviglia e un bustier fasciante con scollo a V, maniche corte e fiocco su una delle spalle. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps tabacco col tacco a spillo di Ralph Lauren, una collana di Daniella Draper e un enorme cappello di paglia di LK Bennett (che ha usato per proteggersi dai raggi del sole). Immancabili, inoltre, sia il ventaglio che la spilla a fiocchetto agganciata sul petto, simbolo del suo ruolo di patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet.

Kate Middleton in Roksanda

Perché i Royals vestono sempre coordinati

Già lo scorso anno, quando aveva appena sconfitto la malattia, Kate Middleton aveva presenziato al noto torneo di tennis sfoggiando un colore acceso (in quell'occasione era il viola), ma è stato in questo 2025 che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, apparendo meravigliosa in punto di blu definito "reale". L'addio dell'assistente e stylist personale Natasha Archer sembra non aver influito affatto sull'armadio della principessa, anzi, quest'ultima continua a essere un'indiscussa icona fashion, anche se sembra rifarsi sempre alla stessa tipologia di look bon-ton con gonna alla caviglia e scollo a V. Il dettaglio che non è passato inosservato? La Royal Family si è vestita in coordinato, uno "stratagemma" usato spesso per apparire ancora più affiatata.

Leggi anche La principessa Charlotte a Wimbledon con Kate Middleton si ribella alle regole reali e indossa lo smalto rosa