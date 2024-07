video suggerito

Perché Kate Middleton a Wimbledon indossa sempre la spilla a fiocco verde e viola kate Middleton è tornata in pubblico per la finale di Wimbledon e ha incantato tutti con un abito viola. In quanti hanno notato la spilla a forma di fiocco che ha agganciato sul petto? Ecco perché la indossa sempre al torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita: all'inizio dell'anno ha scoperto di avere un cancro e attualmente è alle prese con delle intense cure per combatterlo. Rimasta a lungo lontana dai riflettori per vivere questo periodo lontana dalla pressione dei media, è tornata in pubblico per la prima volta al Trooping the Colour di qualche settimana fa, apparendo super elegante in total white. Nelle ultime ore lo ha fanno ancora, ha partecipato alla finale del Torneo di Wimbledon e ha così onorato il suo ruolo di patrono dell'All England Lawn and Tennis Club). Per quale motivo ha completato il look viola con una spilla a fiocco sul petto?

Il look viola di Kate Middleton a Wimbledon 2024

Il ritorno in pubblico di Kate Middleton a Wimbledon era super atteso e in fatto di stile non ha deluso le aspettative dei fan. Come da tradizione, la principessa del Galles ha scelto il look in modo tutt'altro che casuale: se la figlia Charlotte è apparsa adorabile con un mini dress a pois, lei ha preferito un elegante tubino viola, uno dei colori simbolo del leggendario torneo di tennis. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha detto no alle spille di diamanti della collezione reale, ha preferito agganciare sul petto un fiocco a righe viola e verdi, lo stesso che aveva sempre sfoggiato a Wimbledon anche negli scorsi anni.

Il significato simbolico del fiocco viola e verde

Non è la prima volta che Kate Middleton sfoggia la spilla a forma di fiocco a strisce verde scuro e viola, basta rispolverare le sue vecchie foto a Wimbledon per notare che negli ultimi anni l'ha sempre appuntata sul petto durante le apparizioni pubbliche tra gli spalti del torneo. Per essere precisi, è dal 2016 che non ci rinuncia mai, ovvero dall'anno in cui la compianta regina Elisabetta II l'ha nominata patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet. Il fiocco non è altro che un omaggio ai colori ufficiali del Club che organizza il torneo, che dal 1909 ha sostituito il blu, giallo, rosso e verde (nuance troppo simili a quelle dei Royal Marines) con il verde scuro e il viola.

