Charlotte alla finale di Wimbledon 2024: il dettaglio inaspettato nel look della principessina Al fianco di Kate Middleton, alla finale di Wimbledon 2024, c’era anche la piccola Charlotte che per l’occasione ha sfoggiato un look bon ton nel quale spicca un dettagli inaspettato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Charlotte alla finale di Wimbledon

Kate Middleton lo aveva annunciato e oggi ha mantenuto la sua promessa: è apparsa a Wimbledon, per la finale del tra Alvaraz e Djokovic, indossando un abito viola, un tributo che cita i colori ufficiali del celebre torneo di tennis. Al suo fianco c'era la figlia Charlotte che, come in ogni occasione pubblica, ha allietato tutti con le sue divertenti smorfie e con i suoi deliziosi abiti.

Charlotte e Kate Middleton alla finale di Wimbledon

Quanto costa l'abito indossato da Charlotte a Wimbledon 2024

La principessina quest'anno ha accompagnato la madre sfoggiando un look romantico, in cui i dettagli girly si mescolano con fantasie classiche e colori decisi. Addio a nuance pastello, fantasie floreali micro e vestitini rosa: Charlotte per la finale di Wimbledon 2024 punta su una tonalità scura, il blu notte, indossando un mini dress con fantasia a pois.

Charlotte e Kate Middleton alla finale di Wimbledon

Il modello scelto da Charlotte è un abitino, in chiffon blu ricoperto da polka dots in bianco a contrasto, impreziosito con volant applicati sulle maniche a giro e ruche ondulate alla base della gonna. Il corpetto ha un collo circolare e una lunga fila di bottoncini tono su tono a chiudere lo scollo. L'abito è firmato Guess e costa sul sito del marchio 80 euro.

Il look di Charlotte per la finale di Wimbledon

Il dettaglio inaspettato nel look di Charlotte

Originale come sempre Charlotte stupisce tutti aggiungendo all'outfit bon ton un paio di occhiali da sole super trendy, si tratta di un modello round con montatura in acetato rosa pastello, stanghette fucsia e lenti colorate firmato Ray-ban. Il modello Phantos indossato da Charlotte costa sul sito del marchio 95 euro. Anche lo scorso anno, su quegli stessi spalti, Charlotte era apparsa come una star indossando occhiali da sole pink.

Charlotte con gli occhiali

Completano il look della principessina un paio di ballerine raso terra, color crema e con punta tonda, braccialetti colorati in tessuto e soprattutto un maxi fiocco in satin blu tra i capelli, utilizzato per chiudere l'acconciatura semi raccolta con treccine laterali.

L'acconciatura della principessina

Anche quello delle mini trecce tra i capelli è un dettaglio che spesso caratterizza i look per le apparizioni ufficiali scelti dalla principessina, che evidentemente ama aggiungere tratti distintivi ai propri outfit, dettagli che siamo sicuri diventeranno in breve tempo iconici.