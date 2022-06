Charlotte imita mamma Kate Middleton: al Giubileo è una principessa bon-ton col cappotto bianco Domenica il Giubileo della regina Elisabetta II si è concluso con il Platinum Jubilee Pageant, in occasione del quale a distinguersi per eleganza è stata la piccola Charlotte. La principessina ha “imitato” mamma Kate indossando un adorabile cappotto bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend Londra è stata invasa dai festeggiamenti per il Giubileo di Platino: la regina ha celebrato i suoi 70 anni sul trono con eventi e apparizioni ufficiali al fianco della Royal Family al completo. Al Trooping the Colours i Windsor si sono vestiti in coordinato, da Kate Middleton in versione bon-ton a Camilla col cappotto riciclato, mentre alla messa del giorno dopo ad attirare tutti i riflettori sono stati Meghan ed Harry, tornati in Inghilterra per rendere omaggio alla sovrana. Al Platinum Jubilee Pageant, invece, sono stati i Royal Babies a incantare con la loro dolcezza. La piccola Charlotte, in particolare, ha dimostrato di essere una principessina nata: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Chi ha firmato il cappottino di Charlotte

I festeggiamenti per il Giubileo della regina si sono conclusi domenica con il Platinum Jubilee Pageant, sfilata in occasione della quale i Royals sono tornati sul balcone di Buckingham Palace. La regina è apparsa elegantissima in verde smeraldo, Kate Middleton ha scelto un abito color lampone, ma la vera rivelazione dell'evento è stata però la piccola Charlotte, apparsa chic e sofisticata in total white. Ha "imitato" la mamma e ha indossato un cappottino bon-ton, per la precisione un modello doppiopetto e col colletto Peter Pan di Amaia Kids (prezzo 140 sterline, ovvero 163 euro). Sorriso stampato sulle labbra, treccine laterali e raffinatezza innata: Charlotte è destinata a diventare una delle principesse più amate d'Europa.

I Cambridge al completo

Geroge col completo, Louis come William

I fratelli di Charlotte non sono stati da meno in fatto di eleganza: George, terzo nella linea di successione al trono, ha rispettato le regole dell'etichetta reale e ha indossato il completo con giacca e cravatta come papà William, mentre al piccolo Louis è stata lasciata maggiore libertà. Il bimbo ha ancora una volta attirato tutti i riflettori su di sé con smorfie e linguacce, mentre dal punto di vista dello stile per lui è stato scelto un look ispirato al passato. In bianco e azzurro ricordava in modo impressionante William nel 1984 al battesimo di Harry. Insomma, nonostante la tenera età, i Royal Babies sono delle vere e proprie star.