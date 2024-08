video suggerito

In cosa sono laureati i Royals inglesi, da re Carlo III a Kate Middleton È risaputo che i membri della Royal Family abbiano frequentato le scuole e le università più prestigiose d'Europa ma in quanti sanno con precisione in cosa si sono laureati?

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica è tra le più in vista d'Europa e non sorprende che ogni indiscrezione che la riguarda riesca a fare un certo scalpore. Il dettaglio che contraddistingue la maggior parte dei rappresentanti di corte? Hanno tutti ricevuto un'educazione impeccabile come richiesto dalla tradizione reale, studiando e seguendo le loro passioni in alcune delle scuole e delle università più prestigiose d'Europa. Mentre la piccola Lilibet, la figlia di Harry e Meghan, si prepara per il suo primo giorno di asilo, passiamo in rassegna la carriera accademica dei Royals: ecco in cosa si sono laureati i Windsor, da re Carlo III a Kate Middleton.

Dove hanno studiato Carlo e Camilla

Fin da giovanissimo re Carlo III ha deciso di seguire la passione per la storia e per l'antropologia culturale, tanto da aver studiato prima all'università di Londra e poi in quella del Galles per conoscere meglio la storia e i costumi dei diversi paesi della Gran Bretagna. Si è laureato nel 1970, un periodo di grandi rivoluzioni culturali, e da allora ha cominciato a prepararsi per il suo futuro da re. La regina Camilla ha studiato prima in Svizzera e poi in Francia, ha frequentato la University of London a Parigi, dove si è laureata in Letteratura Francese. Per il principe William è stato scelto il prestigioso Eton College prima dell'università scozzese di St. Andrew (dove ha incontrato Kate Middleton). Qui inizialmente si era iscritto al corso di laurea di Storia dell'arte ma dopo poche lezioni cambiò indirizzo, preferendo la facoltà di Geografia.

William alla St. Andrews University

Il principe Harry non è laureato

Kate Middleton, al contrario, ha sempre avuto le idee chiare sulle sue passioni: si è laureata all'università di St. Andrew in Storia dell'arte con un punteggio di 2:1, che in Italia corrisponde a un voto dal 100 al 107. Laurea in storia alla Jesus College di Cambridge per il principe Edward, facoltà di Arti e Scienze umanistiche e sociali per Beatrice di York, corso in Storia dell'arte e letteratura inglese per Eugenie di York.

Kate Middleton alla St. Andrews University

L'unico Windsor a fare una scelta accademica diversa è stato il principe Harry. Dopo l'Eton College ha frequentato l'Accademia Militare Reale di Sandhurst come cadetto: per lui, dunque, niente università, ha preferito la carriera militare che si è conclusa anche con delle missioni in Afghanistan. Cosa dire, invece, di Meghan? Prima di diventare attrice ha frequentato la Northwestern University dell’Illinois, dove si è laureata nel 2003 in Teatro e Relazioni internazionali.

Il principe Harry durante l'addestramento militare