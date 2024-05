Gli anni sabbatici della famiglia reale: un modo per imparare il lavoro

video suggerito

Annachiara Gaggino

William e Harry

Tra le tradizioni dei giovani reali c'è quella di prendersi un anno sabbatico prima di cominciare l'Università, o di iniziare il loro lavoro di partecipazione agli impegni pubblici. Lo hanno fatto in molti, dal principe William al principe Harry, ma anche le cugine Zara Tindall e Eugenie di York. Anche Kate Middleton, che al tempo ancora non sapeva che sarebbe diventata la moglie dell'erede al trono volle sperimentare questa avventura, dedicandosi al volontariato e alla beneficienza.

La principessa del Galles

Prima di incontrare il principe William all'Università di St Andrews, la futura principessa del Galles partì per un anno sabbatico. Nel 2001, ha trascorso dieci settimane in una spedizione Raleigh International in Patagonia in Cile, a poche settimane di distanza da quello che sarebbe diventato suo marito.

Kate Middleton nel 2012

Durante il suo soggiorno si dedicò al trekking nella natura selvaggia e allo studio di flora e fauna marina. Kate Middleton ha trascorso la seconda parte del suo anno sabbatico studiando al British Institute di Firenze e imbarcandosi su una barca Round the World Challenge nel Solent.

Il principe William

Dopo aver finito le scuole superiori, il principe William si è preso un anno sabbatico prima di iscriversi all'Università. Il suo periodo di pausa iniziò con un viaggio nella giungla del Belize assieme alla Guardia gallese.

Il principe William nel 2015

Dopo un breve ritorno nel Regno Unito è partito con l'organizzazione benefica Raleigh International per lavorare nel sud del Cile. Il futuro re ha viaggiato molto durante il suo tempo lontano, trascorrendo del tempo in Kenya, Tanzania, Botswana e nell'isola di Rodrigues

Il principe Harry

Dopo aver finito l'Eton College nel 2003, il principe Harry ha deciso di esplorare il mondo. La prima tappa del Duca fu in un ranch nel Queensland meridionale, in Australia, dove imparò a gestire il bestiame e riparare le recinzioni danneggiate.

Il principe Harry durante un tour in Nepal nel 2016

Ha lavorato anche in Sud Africa e ha visitato un orfanotrofio per bambini affetti da AIDS in Lesotho, dove ha aiuto per la costruzione di una clinica e di un ponte stradale.

La principessa Beatrice e la principessa Eugenie

Nel 2008 è stato riferito che la principessa Beatrice aveva assunto un nuovo incarico non retribuito presso Selfridge's a Londra. Intraprendendo un'esperienza lavorativa come parte del suo anno sabbatico, la reale ha lavorato come personal shopper per clienti VIP presso il famoso negozio.

Beatrice di York nel 2014

Prima di recarsi alla Goldsmiths University di Londra, è stato anche reso noto che Beatrice aveva visitato l'Australia, il Brasile, la Spagna, il Belgio, la Svizzera e gli Stati Uniti. Anche la sorella si concesse un periodo di pausa prima di proseguir gli studi all'Università di Newcastle. La principessa Eugenie visitò l'India, l'America, la Tailandia e il Sud Africa.

Zara Tindall

Zara Tindall ha incontrato il suo futuro marito, il giocatore di rugby Mike Tindall , durante il suo anno sabbatico. Parlando al Daily Mail nel 2011, Mike ha spiegato: "Durante il suo anno sabbatico si trovava in Australia con gli amici. Il mio allenatore mi aveva appena detto che ero stato eliminato per la semifinale, quindi sono uscito per una birra". Incontrò la sua futura moglie quella sera.

Il matrimonio di Mike e Zara Tindall