Stop al documentario su Harry e Meghan Markle: “Ogni dettaglio sarà verificato”

Il nuovo documentario che avrebbe dovuto rivelare "oscuri segreti" su Meghan Markle e il principe Harry è stato sospeso. Lo riporta il Mirror. "Il team vuole assicurarsi che tutto che che viene utilizzato su Meghan Markle sia corretto" ha affermato una fonte.

Perché il documentario su Harry e Meghna Markle è stato sospeso

Il nuovo documentario su Harry e Meghan Markle sarebbe dovuto andare in onda sulla rete tedesca ZDF. Il progetto, però, ha subito una brusca battuta d'arresto. A comunicarlo tramite un post Instagram è stata Ulrike Grunewald, giornalista esperta della famiglia reale: "Il documentario su Harry e Meghan deve aspettare, le ricerche sono ancora in corso". Secondo quanto riferito ai tabloid inglese lo stop sarebbe dovuto alla necessità per la produzione di controllare e verificare ogni dettaglio, mentre una fonte vicina ai Sussex ha raccontato che i coniugi sono preoccupati per le informazioni che potrebbero venire fuori, in particolare sul passato della duchessa. Dopo il divorzio della coppia dalla famiglia reale, Meghan e Harry hanno preso parte nella loro docuserie su Netflix intitolata Harry & Meghan, in cui sono presenti diverse critiche e accuse contro Buckingham Palace.

La fine dell'accordo tra Harry e Meghan e Netflix

A febbraio di quest'anno era iniziata a circolare la notizia della fine del sodalizio tra Harry e Meghan e la piattaforma streaming Netflix. Il contratto, firmato nel 2020, ha un valore di 100 milioni di dollari e una durata di cinque anni, fino al 2025. Sulla piattaforma sono presenti alcuni progetti prodotti per i Duchi di Sussex: Harry & Meghan, il documentario in occasione degli Invictus Game e la serie Leave to lead. I progetti, però, non hanno riscosso il successo sperato, portando l'azienda alla decisione di interrompere la collaborazione. Prima di Netflix già Spotify aveva fatto un passo indietro, rescindendo il contratto da 20 milioni di dollari con Archewell, società di produzione dei Sussex.