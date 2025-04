video suggerito

Re Carlo III e Camilla visitano il Colosseo con Alberto Angela: "La regina guarda i miei programmi, sono in imbarazzo" Re Carlo III e la Regina Camilla hanno scoperto i tesori di Roma grazie ad Alberto Angela. Il giornalista e paleontologo ha svelato a La volta buona i retroscena del loro incontro.

A cura di Daniela Seclì

Alberto Angela ha compiuto 63 anni martedì 8 aprile e ha trascorso il suo compleanno in modo decisamente regale. Il giornalista, paleontologo e divulgatore scientifico ha accompagnato Re Carlo III e la regina Camilla alla scoperta dei tesori di Roma. Nel programma La volta buona, in cui ha raccontato come è andato l'incontro con il re e la regina, ha anche svelato un altro motivo che ha reso speciale il suo compleanno: "Sono anche contento per il regalo che mi ha fatto il pubblico. La puntata di Ulisse non era facile, fare vedere ottanta quadri dell'Ottocento in prima serata e vincerla. È quello che abbiamo fatto. È una bella soddisfazione vedere che il pubblico ha una mente attiva, ha voglia di imparare, ha curiosità". La stessa curiosità che ha riscontrato in Re Carlo III.

La regina Camilla guarda i programmi di Alberto Angela

Alberto Angela ha confermato una confidenza che le avrebbe fatto la Regina Camilla. La moglie di Re Carlo III sarebbe un'appassionata dei programmi del divulgatore scientifico:

Se è vero che Camilla guarda i miei programmi? Ha accennato a questo, ora mi sento un po' in imbarazzo. Rimango con i piedi per terra.

Poi, ha raccontato come è andata la sua visita guidata.

Re Carlo III scopre i tesori di Roma grazie ad Alberto Angela

Alberto Angela ha accompagnato Re Carlo III e la Regina Camilla tra le meraviglie di Roma. In collegamento nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, il giornalista ha raccontato di avere trovato la coppia molto attenta e affascinata dal suo racconto:

L'ho trovata una coppia molto attenta alle cose che dicevo e soprattutto molto attenta ai dettagli di questo luogo. Ma chi non rimane affascinato davanti al Colosseo e scopre i dettagli della storia? Il nostro è un Paese che affascina, che colpisce. Ti dirò una cosa che forse non mi aspettavo, che non pensavo perché ho fatto anche una puntata su Re Carlo III quindi un po' lo conosco, però un conto è quello che leggi su di lui…quando vedi il suo sguardo – e gli occhi non mentono mai – vedi una curiosità, una voglia di imparare, una persona molta attiva. Mi ha fatto una grandissima impressione, è una bella sensazione.