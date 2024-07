Kate Middleton sarà a Wimbledon per la finale Djokovic-Alcaraz: seconda uscita pubblica in un mese

video suggerito

Kate Middleton sarà presente alla finale maschile di Wimbledon. Sarà lei a premiare il vincitore tra Nole Djokovic e Carlos Alcaraz, domenica 14. A dare l'annuncio Kensington Palace, chiarendo che la principessa non parteciperà alla finale femminile di oggi tra Barbora Krejcikova e l'italiana Jasmine Paolini.

La partecipazione di Kate Middleton alla finale maschile di Wimbledon

Sarà Kate Middleton, da sempre una grande appassionata di tennis, a consegnare la coppa al vincitore di domenica 14. La partecipazione della principessa, patrona in carica dell'All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) di Wimbledon, era in dubbio per via della sua malattia e del ciclo di chemioterapia a cui è sottoposta. Quella al torneo di tennis sarà la sua seconda apparizione in pubblico dopo la diagnosi di cancro e l'inizio delle cure, l'ultima volta è stata vista a giugno scorso in occasione del Trooping the Colour, parata militare nel centro di Londra.

La reazione di Jasmine Paolini alla domanda su Kate Middleton

Da tempo in molti si chiedevano se Kate Middleton avrebbe partecipato alla finale di Wimbledon. Prima dell'annuncio della sua presenza, la presidentessa dell'All England Club Debbie Evans aveva dichiarato al Telepgraph di sperare fortemente nella sua partecipazione per la consegna dei trofei. Una domanda sulla presenza della principessa del Galles a Wimbledon è stata fatta anche all'italiana Jasmine Paolini, in finale nel singolare femminile. Durante la conferenza stampa le è stato chiesto: "Cosa significherebbe per te vedere la Principessa del Galles, Kate Middleton, nel Royal Box?". E anche: "Quanto saresti emozionata se fosse proprio lei a consegnarti il Trofeo in caso di vittoria?" Domande che hanno colto di sorpresa Paolini: "Sì… è un onore. È un piacere giocare su quel campo con la famiglia reale presente. Quindi, sì, è un po’ strano per me, no? Se la incontrassi in finale, sarebbe sicuramente un grande momento".