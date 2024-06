video suggerito

Kate Middleton al Trooping the Colours: è la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro Oggi l’atteso ritorno di Kate Middleton dopo l’annuncio della malattia: la moglie dell’erede al trono britannico William ha partecipato alla cerimonia del Trooping the Colour. Ieri aveva parlato di come sta affrontando il cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton torna in pubblico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo aveva annunciato con un post sul suo profilo ufficiale ieri sera e ha rispettato i programmi: Kate Middleton è tornata oggi per la prima volta a mostrarsi in pubblico dopo l’annuncio del cancro nel marzo scorso. La moglie dell’erede al trono britannico William ha sfilato in carrozza, insieme ai tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, alla cerimonia del Trooping the Colour.

Vestita di bianco con cappello coordinato e un grande fiocco sulla spalla a strisce bianche e nero, la principessa del Galles è apparsa sorridente in pubblico. Ieri, dopo l'annuncio della sua partecipazione all’evento di oggi, la principessa aveva parlato anche delle cure per il cancro dicendo di aver fatto "buoni progressi", ma confidando anche che "non è ancora fuori pericolo".

"Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sia sottoposto alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti", aveva scritto Kate, aggiungendo però che oggi avrebbe partecipato con la sua famiglia alla parata per il compleanno del re.

Londra è in festa oggi per la tradizionale parata che celebra il compleanno pubblico del re. Alla marcia sono stati chiamati a prendere parte oltre 1.400 ufficiali e soldati, insieme a 200 cavalli e oltre 400 musicisti. Re Carlo III ha passato in rassegna le schiere di militari seduto in una carrozza Ascot landau con la regina Camilla, al contrario dell'anno scorso quando si era presentato a cavallo, ma come Kate anche il monarca si sta curando per un cancro di natura imprecisata.

Re Carlo alla cerimonia a Londra

Alla parata assistono migliaia di persone assiepate lungo il Mall, all'uscita di Buckingham Palace, nonostante la giornata grigia. L’erede al trono William ha sfilato a cavallo, dietro poi gli altri reali senior, con il duca di Edimburgo, Edoardo, ultimogenito della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo, e poi la principessa Anna, seconda sorella di Carlo.