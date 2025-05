Questa primavera è pois mania, la fantasia chic amata da celebrities e royals

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Chic, raffinata, facile da abbinare, intramontabile: il look a pois è una garanzia e piace proprio perché versatile e capace di donare immediatamente un aspetto molto elegante, ma con estrema semplicità. Questa primavera, la fantasia "a puntini" è il must have di stagione. L'abbiamo vista sulle passerelle (da Valentino a Carolina Herrera, da Acne Studios a Moschino), la stiamo vedendo negli outfit di celebrities e royal ladies: insomma, per essere trendy in questi mesi la parola d'ordine è pois.

Tutti i fan dei pois

Kate Middleton è da sempre una fan dei pois, passione che ha ereditato da lady Diana, che a sua volta ha spesso optato per questa fantasia. Di recente la principessa, nota per l'abitudine al riciclo, ha riproposto un abito a pois già indossato più volte in passato, portato con grande grazia ed eleganza. La principessa, amatissima per il suo regale stile impeccabile, ha dunque seguito il trend di stagione, ma non è la sola della royal family.

Kate Middleton

Come lei anche Sophie duchessa di Edinburgo, che ad aprile durante una visita al Royal Hospital Chelsea ha sfoggiato un adorabile abitino coi cosiddetti "polka dots" bianchi su sfondo celeste. I pois vengono chiamati anche così perché si diffusero in concomitanza col boom della danza polka, originaria della Boemia (oggi Repubblica Ceca), che veniva ballata appunto con costumi tradizionali decorati a pois.

I "pallini" sono arrivati anche sul carpet del Met Gala 2025: per rispettare il tema richiesto alla serata, Priyanka Chopra ha scelto proprio un coordinato composto da giacca avvitata e gonna lunga, con maxi cappello e guanti per dare un ulteriore tocco di fascino e mistero. Poi al Met Gala 2025 anche per Michael Braun, Carlina Rivera, Justice Smith, Valentina Ferrer, Keith Powers. Dettaglio a pois per Rihanna, ma solo sulla cravatta.

Priyanka Chopra

Ma i pois non sono necessariamente sinonimo di look raffinati e principeschi: si prestano anche per outfit più sbarazzini e colorati. Ne è un esempio il modo in cui ha giocato coi pois Gigi Hadid, che ad un paio di semplicissimi jeans ha aggiunto una camicetta con ampie maniche a sbuffo nei colori bianco-arancione. Anche in nuance pastello i pois mantengono il loro effetto, risultando però più freschi, giovanili e contemporanei.

Gigi Hadid

Pois anche per Maria De Filippi, in una puntata del serale di Amici. La giacca con stampa all over è un modello che costa 3900 euro, firmato Valentino. La Maison, ora guidata da Alessandro Michele alla direzione creativa, sta facendo largo uso di questi elementi sui suoi capi, così come dei fiocchi e del pizzo, tutte costanti delle ultime collezioni.

Maria De Filippi

Perché piace la fantasia a pois

I pois non passano mai di moda, ma non sono mai stati tanto trendy quanto quest'anno. Il loro vantaggio è quello di essere perfetti per tutte le occasioni. Si possono creare tanti look diversi scegliendo pois piccoli o più grandi, puntando su colori tradizionali o su abbinamenti più audaci. La versione black&white, quella più retrò, è la più amata, così come quella col bianco e il blu, ma in vista dell'estate accostamenti più forti, con nuance pastello o perché no fluo, possono dare grandi soddisfazioni!

Serena Rossi

Dipende dall'effetto che si vuole ottenere: più raffinato per la serata o viceversa più sbarazzino per il giorno. I pois sono perfetti anche per look più giocosi, inseriti come dettaglio negli accessori, anche per spezzare outfit monocromatici o total black: sì quindi a borse, occhiali, foulard, cinture per dare un tocco in più di stile.