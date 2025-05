video suggerito

L’omaggio di Kate Middleton a lady Diana: indossa i suoi orecchini di perle e i pois che tanto amava Look a pois riciclato per Kate Middleton: ha anche indossato gli orecchini Collingwood Pearl di lady Diana, a sua volta fan della “fantasia a pallini”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il principe William e la principessa del Galles hanno partecipato a una funzione di ringraziamento presso l'Abbazia di Westminster: il VE Day è il Giorno della Vittoria e celebra il momento in cui la Gran Bretagna e i suoi alleati accettarono formalmente la resa incondizionata della Germania nazista durante la seconda Guerra Mondiale. Erano presenti nell'Abbazia anche re Carlo con la regina Camilla, ma anche altri membri senior della famiglia reale tra cui la principessa Anna e Sir Timothy Laurence, il duca e la duchessa di Edimburgo, il duca e la duchessa di Gloucester e il duca di Kent. Kate Middleton per l'occasione ha scelto un look raffinato.

Kate Middleton a pois

È nota la tendenza di Kate Middleton a riciclare i vestiti. Non è affatto insolito vederle sfoggiare a distanza di anni gli stessi abiti. Il suo è uno stile inconfondibile da vera principessa, caratteristica che ha contribuito a renderla amatissima: impeccabile, mai un look inadatto, mai un errore di stile. Tutto questo ha fatto di lei la perfetta principessa, quella che tutti sognano un giorno di vedere sul trono. Ha conquistato i cuori di tutti proprio come aveva fatto lady Diana, di cui è considerata la degna erede in quanto a portamento, eleganza, vicinanza alle persone, impegno per il prossimo. Per la cerimonia dell'8 maggio, la principessa ha riproposto un outfit già visto.

Kate Middleton in Alessandra Rich

È uno dei suoi abiti preferiti di uno dei suoi brand del cuore, di cui indossa molto spesso le creazioni: un vestito midi a pois neri su fondo bianco di Alessandra Rich, con colletto leggermente rialzato, polsini, drappeggio in vita. Lo ha abbinato a un cappello chic con velo, dettagli floreali e piume realizzato da Juliette Millinery, nota negli ambienti reali per i suoi accessori sfoggiati da regine e principesse. Per Kate Middleton borsa e scarpe abbinati: la prima è la pochette di DeMellier, le seconde sono décolleté Ralph Lauren. L'abito è lo stesso indossato per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera di giugno 2024: ha modificato tutti gli accessori. Prima ancora lo aveva indossato al Royal Ascot 2022.

Kate Middleton indossa gli orecchini di lady Diana

La "citazione" nascosta nel look

Gli orecchini di perle indossati da Kate Middleton appartenevano a lady Diana e in realtà, la principessa triste li indossò proprio abbinati a un abito a pois, in occasione di un Royal Ascot. Amava questa fantasia, proprio come la moglie del principe William: i pois sono un elemento intramontabile che non passa mai di moda, donano al look un aspetto bon ton, rassicurante, garbato e discreto. Da vera principessa.

Valentino Primavera/Estate 2025

È pois mania nella Primavera/Estate 2025

Anche questa primavera è pois mania. I "pallini" si confermano un must have di stagione intramontabile, che non passa mai di moda: sono una fantasia minimal chic e raffinata, elegante, perfetta per ogni occasione. Sono stati protagonisti anche sulle passerelle da Valentino a Carolina Herrera, da Acne Studios a Moschino. La versione black&white, quella più retrò, è la più amata, ma si può osare anche con abbinamenti più vitaminici e colorati, magari in nuance pastello. Dai pois maxi a quelli micro, ognuno ha la sua predilezione: occhio però, perché i capi con fantasia a pois tendono ad accorciare la figura, viceversa gli altri aiutano a slanciare. Sono perfetti anche per look più giocosi, inseriti come dettaglio negli accessori, anche per spezzare outfit monocromatici o total black.