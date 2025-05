Re Carlo parla del tumore, il messaggio ai pazienti oncologici: “Spaventoso ma può esserci luce oltre il buio”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Re Carlo III ha espresso il suo sostegno ai pazienti oncologici, parlando in modo esplicito per la prima volta della sua malattia e confessando che può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”.

In un messaggio scritto in un opuscolo destinato agli ospiti che hanno partecipato mercoledì 30 aprile a un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare le organizzazioni che aiutano le persone affette da tumore, Carlo ha parlato della sua esperienza personale.

“Ogni diagnosi, ogni nuovo caso, sarà un’esperienza scoraggiante e a volte spaventosa per quelle persone e i loro cari”, ha detto. “Ma essendo io stesso uno di quelli che compongono quelle statistiche, posso garantire che può anche essere un’esperienza che mette in luce il meglio dell’umanità”, ha affermato.

La sua esperienza ha rafforzato la convinzione che "i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione", ha sottolineato.

Il Sovrano d'Inghilterra è ancora in cura, a più di un anno di distanza dalla diagnosi, arrivata a febbraio 2024, di un tumore di cui non è stata rivelata la natura.

Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, hanno invitato alla residenza reale per il ricevimento i rappresentanti delle associazioni benefiche che si occupano della lotta contro il cancro.

Era presente anche l’ex moglie del principe Andrea, Sarah, duchessa di York, che ha anche lei affrontato un trattamento contro il cancro, alla pelle e al seno.

A marzo il monarca era stato ricoverato in ospedale a causa degli effetti collaterali conseguenti alle terapie per il cancro a cui il 76enne si sta sottoponendo da un anno, come aveva fatto sapere Buckingham Palace in una nota.

Dopo poche ore il re d’Inghilterra era tornato a Clarence House, la residenza londinese del monarca e della regina Camilla, in buona forma e aveva ripreso il lavoro.

All'inizio del mese di aprile però il Re è riuscito a sostenere il viaggio in Italia, da Roma a Ravenna, tenutosi dal 7 al 10 aprile. Il sovrano e la Regina hanno incontrato il Presidente Sergio Mattarella, Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni. Carlo ha anche tenuto un discorso al Parlamento italiano, parlando di guerra in Ucraina e cambiamento climatico.