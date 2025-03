Come sta Re Carlo dopo il ricovero per effetti collaterali delle cure contro il cancro: “Ha ripreso il lavoro”

video suggerito

Re Carlo III è stato ricoverato in ospedale ieri, giovedì 27 marzo, a causa degli effetti collaterali conseguenti alle terapie per il cancro a cui il 76enne si sta sottoponendo da un anno. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace in una nota. Dopo poche ore il re d'Inghilterra è tornato a Clarence House, la residenza londinese del monarca e della regina Camilla. Il76enne, si apprende, è in buona forma e ha ripreso il lavoro.

A cura di Eleonora Panseri

Re Carlo III è stato ricoverato in ospedale ieri, giovedì 27 marzo, a causa degli effetti collaterali conseguenti alle terapie per il cancro a cui il sovrano si sta sottoponendo da un anno. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace in una nota.

Dopo poche ore il re d'Inghilterra è tornato a Clarence House, la residenza londinese del monarca e della regina Camilla. Il 76enne, si apprende, è in buona forma e ha ripreso il lavoro. Tuttavia, in via precauzionale e su consiglio dei medici, è stata cancellata la visita che il re avrebbe dovuto fare a Birmingham oggi, venerdì 28 marzo.

Una fonte interna al Palazzo, citata dalla Bbc, ha descritto l'episodio come un "piccolo colpo in un percorso che sta procedendo nella giusta direzione". Non sono state invece fornite ulteriori informazioni sul tipo di effetti collaterali che hanno portato al breve ricovero di Carlo.

Sembra infatti che la situazione del Re per il momento non desti preoccupazione: il rinvio della visita a Birmingham è stato presentato come una breve battuta d'arresto rispetto a un quadro ottimistico sulla salute di Carlo.

Appena diffusasi la notizia, un portavoce del primo ministro britannico Keir Starmer ha augurato a sua Maestà una pronta guarigione.

Il Re ha avuto una serie di impegni molto intensi questo mese e tra pochi giorni compirà una storica visita di Stato in Italia, tra Roma e Ravenna.

Pur riconoscendo l'impossibilità di escludere ulteriori problemi di salute, il messaggio da Buckingham Palace fa intendere che il sovrano tornerà alla normalità per quanto riguarda l'agenda della prossima settimana.

Al momento infatti il tour che il Re farà insieme alla Regina dal 7 al 10 aprile e durante il quale diventerà il primo sovrano britannico a parlare a entrambe le Camere del Parlamento italiano è confermato.

Il rinvio della visita a Papa Francesco, che sarebbe dovuta avvenire l'8 aprile, è invece dipeso dalle condizioni di salute del pontefice.

La scorsa settimana, il re aveva fatto una visita di tre giorni in Irlanda del Nord, sempre insieme alla regina Camilla, e all'inizio di marzo ha ricevuto udienze di alto profilo con personaggi politici come presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese uscente Justin Trudeau e il nuovo primo ministro canadese Mark Carney.

Rompendo il silenzio del palazzo sulle questioni di salute personale, Carlo ha deciso di rendere pubblica la sua diagnosi di cancro nel febbraio 2024, anche se non è stato rivelato il tipo di tumore di cui soffre. Il palazzo ha solo confermato che il suo trattamento continuerà anche nel 2025.