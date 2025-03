Re Carlo in ospedale per effetti collaterali dovuti alle cure per il cancro: annullati gli impegni

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Re Carlo è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere oggi a causa degli effetti collaterali dovuti alle cure per il cancro alle quali si sta sottoponendo da circa un anno. Lo hanno annunciato oggi da Buckingham Palace spiegando che il Sovrano inglese ha annullato tutti i suoi impegni pubblici di venerdì 28 marzo.

La Casa reale britannica ha comunicato che Carlo è stato trasportato in ospedale giovedì e sottoposto alle cure del caso e a un breve periodo di osservazione. Successivamente il Re è stato dimesso ed è tornato a Clarence House, dove continua a lavorare sui documenti di stato e a fare telefonate dal suo studio.

A causa del malore, però, il 76enne ha dovuto annullare il fitto programma di impegni pubblici e istituzionali previsti per la restante giornata di giovedì e per l'intera giornata di venerdì. "Domani avrebbe dovuto tenere quattro impegni pubblici a Birmingham ed è molto dispiaciuto di non potervi partecipare in questa occasione", si legge nella nota del palazzo reale, che aggiunge: "Il Re si augura vivamente che la visita possa essere riprogrammata a tempo debito e porge le sue più sentite scuse a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per rendere possibile la visita programmata".

Il palazzo Reale inglese non ha fornito ulteriori informazioni sugli effetti collaterali che hanno colpito Re Carlo ma una fonte interna ha descritto il caso alla Bbc come "un piccolo ostacolo su una strada che sta andando decisamente nella giusta direzione". Le fonti hanno insistito sul fatto che non c'è stato "nessun dramma" e hanno descritto il "breve" viaggio in ospedale di questa sera come "collegato al suo programma di cura".

La Casa Reale britannica ha annunciato per la prima volta la diagnosi di cancro di Re Carlo nel febbraio 2024 ma non ha mai rivelato di che tipo di cancro specifico si tratti a parte il fatto che non è collegato all'operazione alla prostata a cui si è sottoposto a gennaio, che ha portato i medici a scoprire la malattia. Il sovrano era tornato alle attività pubbliche lo scorso aprile dopo un periodo di cure intensive che però sta proseguendo anche ora. Proprio durante alcune terapie programmate oggi si è sentito male.