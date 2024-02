Re Carlo III ha il cancro, a Londra per curarsi: rimandati tutti gli impegni pubblici Re Carlo III ha il cancro, lo ha comunicato oggi Buckingham Palace annunciando che rimanderà ogni impegno pubblico durante il trattamento e le cure necessarie. La scoperta è avvenuta a seguito del ricovero a cui Carlo si è sottoposto per una problema alla prostata. Il Sovrano si è trasferito a Londra e si sta già sottoponendo a tutte le cure del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Re Carlo III è stato diagnosticato un cancro. Lo ha comunicato oggi Buckingham Palace annunciando che il sovrano rimanderà ogni impegno pubblico durante il trattamento e le cure necessarie. Il sovrano 75enne lunedì è già tornato a Londra dove ha già iniziato il trattamento e le cure previste. La scoperta della malattia del sovrano britannico è avvenuta a seguito del ricovero a cui Carlo si è sottoposto nei giorni scorsi per una problema alla prostata che lo ha costretto anche a una operazione chirurgica programmata.

La scoperta del cancro di Re Carlo

Carlo infatti è stato dimesso dalla London Clinic, dopo l'intervento chirurgico alla prostata, solo alla fine di gennaio e sta trascorrendo la convalescenza a casa ma dall'ospedale sono arrivati risultati non confortanti. Come spiegano dalla Casa Reale inglese, il cancro di Re Carlo però non sarebbe collegato direttamente ai problemi alla prostata ma gli esami fatti durante il ricoverato hanno portato a scoprire la malattia. "Durante la recente procedura ospedaliera del Re per ingrossamento della prostata (ipertrofia prostatica benigna), è stata rilevato un altro problema separato. I successivi test diagnostici hanno individuato una forma di cancro" si legge nel comunicato di Buckingham Palace diffuso nella serata di lunedì.

Le cure di Carlo a Londra

Re Carlo si sta già sottoponendo a tutte le cure del caso a Londra e durante tutto il periodo di cure eviterà gli impegni pubblici, come gli è stato consigliato dai medici che lo hanno in cura. Il dovranno britannico però continuerà a lavorare da casa per le pratiche che gli competono. "Sua Maestà oggi ha iniziato un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di posticipare le mansioni di pubblico interesse. Per tutto questo periodo, Sua Maestà continuerà ad svolgere gli affari di Stato e le pratiche ufficiali come sempre" assicurano infatti da Londra. Il Re è stato visto l'ultima vota domenica quando è apparso in pubblico durante una funzione religiosa a Sandringham, dove ha salutato la folla.

Carlo: "Grato ai medici per la rapida diagnosi"

È stato lo stesso Carlo a voler diffondere la notizia per evitare speculazioni sulle sue mancate uscite pubbliche dopo il ricovero e le dimissioni dall'ospedale e il ritorno a casa. Secondo la Casa Reale, il Re è fiducioso nelle cure vista la diagnosi precoce di cancro da parte dei medici.

"Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente ottimista riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile" spiegano dal Palazzo Reale inglese, concludendo: "Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro".

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura del cancro di Carlo e sulla prognosi. Il sovrano 75enne è tornato a Londra da Sandringham, nel Norfolk, lunedì mattina e il palazzo reale afferma che ha iniziato il trattamento ambulatoriale e trascorre la notte a casa.

Principe Harry rientra a Londra, William torna al lavoro

Nel Regno Unito esiste un meccanismo costituzionale per quando il capo dello Stato non è in grado di svolgere le sue funzioni ufficiali: in tale circostanza possono essere nominati "consiglieri di Stato" per sostituire il monarca. Questi possono essere Camilla, il principe William, la principessa Anna e il principe Edoardo, mentre il principe Harry e il principe Andrea no possono essere chiamati. Il principe Harry però ha già parlato con re Carlo della sua diagnosi di cancro e tornerà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni, secondo quanto apprende la Bbc. Il principe William, che si era temporaneamente ritirato dagli impegni pubblici per aiutare la moglie, la principessa Kate, dopo un intervento chirurgico addominale, ha annunciato che tornerà alle funzioni pubbliche entro questa settimana.