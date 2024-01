Come sta Re Carlo, prolungato il ricovero in ospedale: preoccupano le sue condizioni di salute Preoccupazione nel Regno Unito per la salute di Re Carlo III: il sovrano sarebbe dovuto restare alla London Clinic, dove venerdì è stato ricoverato per un intervento programmato alla prostata, solo due notti, ma a quanto pare il ricovero sarà prolungato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Preoccupazione nel Regno Unito per le condizioni di salute di Re Carlo III. Il sovrano, che venerdì è stato operato alla prostata alla London Clinic, la stessa strutture dove si è svolta la degenza della principessa Kate Middleton, ha infatti prolungato il suo ricovero.

Il primogenito della Regina Elisabetta avrebbe dovuto trascorrere in ospedale solo due notti dopo l'intervento programmato, ma a quando pare ci resterà anche oggi, seguendo i consigli dei medici. Una fonte vicina alla famiglia reale a confidato al quotidiano The Sun che "resta inteso che Carlo resterebbe in ospedale per più di due notti solo se si verificasse qualche tipo di problema imprevisto".

L'indiscrezione arriva dopo che Buckingham Palace ha reso noto che il Re potrebbe prendere una pausa dagli impegni di pubblici dopo le dimissioni dalla London Clinic. Il monarca potrebbe restare a riposo per circa un mese, secondo i bene informati. Ma al momento nulla di ufficiale. Avrà un "periodo di recupero", riferisce Sky News, ma sarà in grado di occuparsi dei documenti governativi.

Al Re 75enne è stata diagnosticata la patologia, nota come iperplasia prostatica benigna, il 17 gennaio scorso mentre si trovava a Birkhall, nell'Aberdeenshire, dopo essere stato sottoposto a un controllo perché manifestava sintomi dell'ingrossamento della prostata. Aveva in programma una serie di incontri ed eventi alla Dumfries House nell'East Ayrshire giovedì e venerdì scorsi, che sono stati rinviati su consiglio del suo medico.

Carlo III durante i giorni in ospedale ha ricevuto la visita della Regina Camilla. Ora che il sovrano non può adempiere i suoi doveri è proprio la moglie del Re, affiancata dall'erede al trono William, a sostituirlo negli impegni pubblici.

Carlo ha approfittato dei giorni alla London Clinic anche per incontrare sua nuora, Kate, che proprio oggi è stata dimessa dopo dodici giorni di degenza in ospedale dopo aver subito con successo un'importante operazione addominale, la cui natura però resta top secret.