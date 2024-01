Re Carlo sarà operato fra una settimana per un ingrossamento della prostata L’annuncio di Buckingham Palace. Annullati gli impegni pubblici del 75enne sovrano che verrà ricoverato la prossima settimana. Escluso comunque il cancro alla prostata, la natura del problema di Carlo III è “benigna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Kate Middleton anche Re Carlo III in ospedale. Il sovrano britannico, 75 anni, subirà una "procedura medica" la prossima settimana in una clinica di Londra per una problema di "prostata ingrossata". Il monarca soffre di ipertrofia prostatica, in sostanza un ingrossamento della ghiandola maschile, non cancerosa.

Il Re ha la "prostata ingrossata"

L'annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio direttamente da Buckingham Palace, poco dopo le notizie sul ricovero, per un'operazione apparentemente molto più importante alla quale è stata sottoposta la Principessa di Galles, consorte dell'erede al trono e primogenito di Carlo III.

"Come migliaia di uomini ogni anno, il re si sottoporrà a un trattamento per l'ingrossamento della prostata”, ha fatto sapere un portavoce della Corona, secondo quanto riportano i media britannici. "Le condizioni di Sua Maestà sono benigne e sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del Re saranno rinviati per un breve periodo di ripresa”.

Secondo alcune fonti vicine alla casa reale inglese, citate dal MailOnline, il Re ha scelto di condividere i dettagli privati sulla sua salute per incoraggiare gli altri uomini a fare prevenzione. Il sovrano avrebbe comunque dovuto giustificare la cancellazione degli impegni in programma nei prossimi giorni. In particolare una serie di incontri con dignitari stranieri in Scozia.

La malattia di cui soffre Re Carlo III

L’ ipertrofia prostatica è una malattia piuttosto comune che colpisce gli uomini a partire dai 50 ann. Con l’età, la prostata va incontro ad un fisiologico processo di ingrossamento, comprimendo gradualmente l’uretra e bloccando il flusso di urina durante la minzione.

Tra i sintomi più comuni c'è la necessità di urinare spesso, anche con urgenza; quando i disturbi non rispondono alle terapie coi farmaci, si ricorre all’intervento chirurgico.