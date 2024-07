video suggerito

Keir Starmer nominato premier da re Carlo, il primo discorso: “Il Paese ha scelto il cambiamento” Keir Starmer è stato nominato ufficialmente primo ministro da re Carlo III. Il leader dei Laburisti, usciti vincitori dalle elezioni in Uk, si è poi recato al 10 Downing Street dove ha tenuto il suo discorso di insediamento. “Mattone dopo mattone, cambieremo il Paese”, ha detto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Keir Starmer è diventato ufficialmente primo ministro del Regno Unito. Il leader del partito Laburista è stato nominato da re Carlo III nel corso del tradizionale incontro a Buckingham Palace.

La nomina ufficiale è stata immortalata da una foto condivisa sui social dalla famiglia reale. Subito dopo Starmer si è recato al numero 10 di Downing Street, residenza del primo ministro britannico, dove poco prima l'uscente Rishi Sunak ha tenuto il suo discorso di dimissioni.

Starmer, con una vittoria storica sui Conservatori, ha riportato i Laburisti alla guida del Paese dopo oltre dieci anni. "È chiaro a tutti che il nostro Paese ha bisogno di un reset, una riscoperta di chi siamo. Questo dipende dai politici, soprattutto quelli che vogliono stabilità e moderatezza, come me. Per troppo tempo abbiamo fatto finta di nulla mentre milioni di persone cadevano in condizioni di insicurezza: dagli operai agli infermieri", ha detto il neopremier durante il suo primo discorso di insediamento.

Alle elezioni legislative il Labour Party ha conquistato più di 400 seggi sui 650 totali, assicurandosi una larga maggioranza nella House of Commons di Westminster. "Cambiare un Paese non è come premere un interruttore, ci vorrà un po' di tempo. Ma non dubitate che ricostruiremo la Gran Bretagna. Il nostro sistema sanitario tornerà in piedi, i confini saranno solidi, le strade sicure. Mattone dopo mattone, ricostruiremo l'infrastrutture delle opportunità: scuole, college, case popolari", ha proseguito Starmer.

Il tracollo dei Tories, come già anticipato dai sondaggi degli ultimi mesi, è avvenuto ma è stato meno pesante delle previsioni. Il partito dei Conservatori, dopo 14 anni di governo, torna all'opposizione con circa 120 seggi. Terzi i Liberaldemocratici, con 71 scranni. Il neo primo ministro ha assicurato che il suo sarà "un governo libero da dottrine, guidato solamente dalla determinazione di servire i vostri interessi. Per sfidare, silenziosamente, coloro che hanno dato per spacciato il nostro paese", ha precisato.

"Se vi chiedessi ora se credete che la Gran Bretagna sarà migliore per i vostri figli, so che molti di voi direbbero di no. E così il mio governo combatterà ogni giorno finché non ci crederete di nuovo", ha aggiunto ancora Starmer nel suo discorso dopo aver ricevuto l'incarico ufficiale. "Ci avete dato un chiaro mandato, e lo useremo per portare cambiamento, per unire il nostro Paese. Quattro nazioni, di nuovo insieme, affrontando le sfide di un mondo non sicuro. Il nostro lavoro è urgente, e lo iniziamo oggi", ha concluso il primo ministro.