Elezioni Regno Unito in diretta, affluenza e risultati in Uk al voto del 4 luglio

Oggi, 4 luglio, si vota nel Regno Unito per il rinnovo del Parlamento, con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista per la fine dell'anno. Lo ha annunciato a sorpresa lo scorso 22 luglio il primo ministro, Rishi Sunak (terzo premier della legislatura dopo Boris Johnson e Liz Truss), dopo diverse pressioni politiche e sondaggi molto negativi per i conservatori. Per le elezioni del Parlamento, la legge elettorale britannica prevede l'applicazione di un sistema uninominale secco in 650 collegi uninominali.

Secondo i sondaggi si prevede una vittoria netta dei laburisti di Keir Starmer, dopo 14 anni di governo conservatore, segnati anche dal referendum sulla Brexit e dall’alternanza di cinque premier: grazie al sistema elettorale maggioritario, i laburisti potranno contare su un'ampia maggioranza in parlamento. Il Partito laburista quasi sicuramente avrà la meglio sul Partito conservatore di Sunak.

Se Starmer dovesse vincere, il passaggio di consegne al numero 10 di Downing Street con le dimissioni del primo ministro uscente e la designazione dell'entrante da parte di Re Carlo III in veste di Capo dello Stato potrebbe avvenire già nella giornata di venerdì. Il nuovo governo potrebbe essere formato anche nel giro di 24-48 ore. In Gran Bretagna tradizionalmente si vota di giovedì, in modo da poter avere i risultati elettorali definitivi entro venerdì mattina, così da dare permettendo al nuovo primo ministro la possibilità di formare il governo e presentarlo il lunedì successivo.