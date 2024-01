Kate Middleton ricoverata in ospedale a Londra dopo un’operazione all’addome Kate Middleton si trova ricoverata in un ospedale di Londra dopo essere stata sottoposta ad un’operazione all’addome. L’intervento è riuscito “con successo”. Non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali “fino a Pasqua”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Kate Middleton si trova ora ricoverata all'ospedale di Londra, London Clinic, dopo un intervento a cui è stata sottoposta ieri, martedì 16 gennaio, all'addome. La notizia arriva da fonti della corte britannica che non forniscono, però, dettagli sul problema di salute della principessa di Galles. I media britannici tra cui People e DailyMail escludono l'ipotesi cancro. La consorte dell'erede al trono resterà ricovera per almeno 10 o 15 giorni prima di proseguire la convalescenza a casa.

Come sta Kate Middleton dopo l'operazione all'addome

Fonti vicine alla corte dei Reali fanno sapere che l'operazione all'addome alla quale è stata sottoposta Kate Middleton è riuscita "con successo". La principessa di Galles è ricoverata ora in ospedale a Londra e dovrà rimanere sotto osservazione per altre due settimane circa, prima di poter proseguire la convalescenza a casa. Non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali "fino a Pasqua". Con un comunicato ufficiale diffuso sui profili social, Kate Middleton ha fatto sapere il suo desiderio, ovvero che "le informazioni mediche personali rimangano private". Nella nota si è poi scusata per gli impegni annullati: "La principessa di Galles desidera scusarsi per il fatto di dover rimandare i suoi prossimi impegni. Si augura di poterli recuperare, non appena possibile".

Il principe William vicino alla moglie annulla gli impegni

Il tabloid People fa sapere che il principe William avrebbe ridotto i suoi impegni per potersi dedicare alla moglie e prendersi cura dei loro figli, George, Charlotte e Louis. Non parteciperà ad eventi pubblici "mentre la principessa sarà in ospedale o durante i primi giorni della convalescenza a casa", si legge. Il DailyMail aggiunge che la coppia ha annullato tutti i prossimi impegni all'estero, compreso un presunto viaggio a Roma che avrebbero dovuto fare in primavera, ora "in dubbio".